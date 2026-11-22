Capufe y Guardia Nacional reportan choque por alcance en km 203 de la autopista México-Querétaro. Circulación lenta y reducción de carriles afectan el tráfico matutino.

La Autopista México-Querétaro, una de las vías más importantes y transitadas que conectan la capital del país con el centro, enfrenta interrupciones significativas en su tráfico este lunes. Esta vialidad, donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos a lo largo de sus casi 200 kilómetros, se ha convertido en uno de los puntos donde más accidentes ocurren por su alta densidad vehicular.

Reducción de carriles por accidente en km 203

Las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) informaron en tiempo real sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A las 09:00 horas, se confirmó que en el kilómetro 203, en dirección a Querétaro, continúa la reducción de carriles debido a la atención de un accidente. Se trata de un choque por alcance que ha obligado a mantener la circulación lenta en la zona.

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Antes de las 09:00 horas, específicamente a las 07:53, las autoridades emitieron una alerta de cierre parcial de circulación en el mismo kilómetro 203. En ese momento, ya se registraba carga vehicular considerable, lo que indica que el problema ha afectado el flujo normal del transporte desde la mañana. Los conductores han sido instados a manejar con precaución extrema mientras las unidades de respuesta atienden la emergencia.

Restablecimiento en tramos distantes de la vialidad

Mientras tanto, en otras áreas de la autopista, las condiciones han mejorado. A las 07:47 horas, se anunció el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 53, también en dirección a Querétaro. El accidente que afectaba este tramo ha sido atendido y la zona ahora opera de manera normal, permitiendo a los usuarios recuperar la velocidad habitual en esta sección específica de la carretera.

El tráfico comenzó a mostrar señales de congestión más temprano en el día. A las 1:45 horas, se reportó carga vehicular en el kilómetro 56, a la altura de la salida al poblado de Jorobas. Este antecedente sugiere que la vialidad ha estado bajo presión constante durante la madrugada y la mañana, con incidentes aislados que han contribuido a la acumulación de vehículos en diferentes puntos estratégicos.

Impacto histórico y precaución constante en la ruta

La situación de hoy recuerda a incidentes recientes que han paralizado la vialidad. Ayer, a las 3:47 horas, se restableció la circulación en el kilómetro 84, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), después de que un accidente provocara intensa carga vehicular durante más de cinco horas en ambos sentidos de la autopista. Estos eventos recurrentes destacan la vulnerabilidad de la ruta ante la alta demanda de transporte.