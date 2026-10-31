Accidente en Periférico de Saltillo deja tres muertos y cuatro lesionados

Un accidente automovilístico en el Periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo dejó tres personas sin vida y cuatro lesionados tras la volcadura de un vehículo con siete jóvenes.

Un fatal accidente automovilístico ocurrido la madrugada de este sábado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, dejó un saldo de tres personas sin vida y cuatro lesionados, luego de que el vehículo en el que viajaban siete jóvenes volcara y se impactara contra otra unidad. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, a la altura de la colonia La Salle y el cruce con el bulevar Isidro López Zertuche.

Detalles del accidente en Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto MG color rojo, en el que viajaban tres mujeres y cuatro hombres de entre 20 y 25 años, circulaba con dirección al oriente a una velocidad excesiva. Trascendió que el grupo de jóvenes regresaba de una fiesta de disfraces.

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Al intentar realizar un retorno, el conductor perdió el control de la unidad, chocó contra el cordón de la banqueta, salió disparado por los aires y cayó encima de una camioneta Chevrolet Trax que circulaba en sentido contrario, conducida por una mujer de aproximadamente 50 años.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor del MG y dos mujeres que viajaban en el asiento trasero perdieron la vida instantáneamente aplastados por el mismo vehículo. El resto de los ocupantes resultaron con diversas lesiones.

Respuesta de emergencia y atención médica

Elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para liberar a los heridos. Una mujer fue trasladada en código rojo a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los tres hombres fueron llevados a distintos hospitales.

La conductora de la camioneta Trax también requirió atención médica; su estado de salud se reportó como fuera de peligro. Agentes de la Policía y Tránsito Municipal cerraron por completo la circulación en la zona para permitir las labores de rescate.

Investigación y pesquisas forenses

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para recabar los indicios y ordenó el traslado de los tres cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las necropsias de ley.

Testigos señalaron que el conductor del MG aparentemente venía en estado etílico y sin precaución, por lo que la carpeta de investigación continúa abierta para deslindar responsabilidades.