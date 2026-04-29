Accidente en Puente Rufino Tamayo Deja Lesiones Leves a Dos Mujeres

Dos mujeres sufrieron lesiones leves tras un accidente automovilístico en el puente de la calle Rufino Tamayo en Saltillo. La conductora perdió el control del vehículo al intentar cambiar de carril, impactándose contra los muros de contención. El incidente generó retrasos en la circulación.

Un incidente vial, que involucró a dos mujeres y un vehículo Renault, tuvo lugar en la transitada vialidad de Nazario Ortiz Garza, específicamente en el puente de la calle Rufino Tamayo , al norte de la ciudad de Saltillo .

El accidente ocurrió cuando la conductora, identificada como Ericka N., de 35 años de edad, intentaba realizar un cambio de carril. Según su relato a las autoridades competentes, la maniobra se complicó al percatarse de la proximidad de otro vehículo. Este factor, según su declaración, provocó una reacción de sobresalto que resultó en la pérdida del control del volante.

La consecuencia inmediata fue el impacto contra los muros centrales de contención, conocidos popularmente como las ballenas, construidos de concreto para la seguridad vial. Afortunadamente, a pesar de la fuerza del impacto y los daños materiales significativos sufridos por el automóvil, las dos ocupantes del vehículo solo sufrieron lesiones leves. La rápida respuesta de los automovilistas que presenciaron el accidente fue crucial, ya que inmediatamente solicitaron asistencia a los cuerpos de emergencia.

El personal de Tránsito Municipal se desplazó rápidamente al lugar del incidente para asegurar la zona, dirigir el tráfico y levantar el reporte correspondiente. La circulación vehicular se vio interrumpida durante un periodo considerable, generando una considerable congestión y largas filas de automóviles a lo largo de esta importante arteria vial.

La conductora, Ericka N., permaneció en el lugar del accidente a la espera de la llegada de los peritos de la aseguradora para evaluar los daños sufridos por el vehículo y establecer los procedimientos para la reparación. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la calma y la concentración al volante, especialmente al realizar maniobras como los cambios de carril, y de respetar las distancias de seguridad con otros vehículos.

La prevención es fundamental para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Las autoridades de tránsito continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar si hubo alguna otra causa que contribuyera al incidente, además del factor emocional reportado por la conductora. Se espera que, una vez concluida la investigación, se puedan implementar medidas adicionales para mejorar la seguridad en este tramo de la vialidad y prevenir futuros accidentes.

La integridad física de las ocupantes del vehículo es lo más importante, y afortunadamente, las lesiones sufridas fueron de carácter leve, evitando así consecuencias más graves. Este tipo de incidentes, aunque afortunadamente no resultaron en lesiones graves, pueden tener un impacto significativo en la circulación y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, es fundamental que todos los conductores sean conscientes de sus responsabilidades y actúen con prudencia y respeto hacia los demás usuarios de la vía.

La colaboración ciudadana, a través de la denuncia de situaciones de riesgo y el respeto a las normas de tránsito, es esencial para construir una cultura vial más segura y responsable. La seguridad vial es una tarea de todos, y cada uno de nosotros puede contribuir a reducir el número de accidentes y salvar vidas.

La rápida actuación de los cuerpos de emergencia y el personal de tránsito fue fundamental para minimizar las afectaciones a la circulación y garantizar la atención de las personas involucradas en el accidente. Se recomienda a todos los conductores revisar periódicamente el estado de sus vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, como el uso del teléfono móvil.

La conducción responsable es la clave para llegar a destino de forma segura y proteger la vida de todos





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