Accidente en área de juegos de un jardín de niños en Coahuila deja a un niño de seis años sin vida

La muerte de Ian Gael, un niño de seis años que sufrió un accidente en el área de juegos del jardín de niños María Helena Chanes, en Monclova, volvió a poner en el centro del debate las condiciones de infraestructura y seguridad en los planteles educativos de Coahuila.

La muerte de Ian Gael, un niño de seis años que sufrió un accidente en el área de juegos del jardín de niños María Helena Chanes, en Monclova, volvió a poner en el centro del debate las condiciones de infraestructura y seguridad en los planteles educativos de Coahuila , al tratarse del segundo fallecimiento de un estudiante relacionado con instalaciones escolares durante el actual ciclo escolar.

Durante la hora del recreo, el menor jugaba en los columpios cuando presuntamente una parte de la estructura se desprendió, provocando su caída y un fuerte golpe en la cabeza. Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al plantel para realizar las diligencias correspondientes. La Secretaría de Educación de Coahuila activó los protocolos de actuación y mantiene coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento al caso.

La dependencia brindará acompañamiento emocional y apoyo psicosocial a la familia del menor y a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo del plantel. En octubre de 2025, Anuel, también de seis años, murió luego de que parte de la estructura de una techumbre en construcción colapsara en una primaria del ejido San Miguel y lo golpeara en la cabeza.

Tras aquel hecho, las autoridades educativas iniciaron revisiones en obras mayores realizadas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra. El caso también abrió el debate sobre el déficit de infraestructura educativa, ya que, aunque los recursos entregados a los planteles son considerados insuficientes para proyectos de gran magnitud, en distintas escuelas los padres de familia optaron por impulsar este tipo de obras para mejorar las condiciones de los planteles, exponiendo en algunos casos a la comunidad educativa a riesgos.

La subsecretaria de Planeación Educativa en Coahuila, María del Carmen Ruiz, había advertido que el presupuesto destinado a infraestructura educativa en el estado resulta insuficiente. La funcionaria señaló que Coahuila requiere más de 5 mil millones de pesos para fortalecer sus planteles, mientras que la federación asigna alrededor del 4 por ciento anual para atender estas necesidades.

A inicios de 2026, el entonces titular de la oficina enlace de la SEP en Coahuila, Domingo Hernández, informó que para el presente año se destinarían 389 millones 246 mil 609 pesos del Ramo General 33 para infraestructura educativa de nivel básico, además de más de 2 mil millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra. Sin embargo, aun con ambos recursos, el déficit de infraestructura educativa en Coahuila continúa sin resolverse.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existió alguna omisión en el mantenimiento de los juegos infantiles o falta de atención inmediata por parte del personal del plantel, ante las denuncias de familiares del menor





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