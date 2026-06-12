Accidente en Saltillo: portón cae sobre mujer embarazada en tienda

Una mujer embarazada resultó lesionada tras el colapso de un portón corredizo en un establecimiento comercial de Saltillo. El accidente también dañó un vehículo y se investigan posibles fallas de seguridad.

Una mujer embarazada sufrió lesiones después de que un portón corredizo colapsara sobre ella en un establecimiento comercial al norte de Saltillo , Coahuila. El accidente, que también dañó un vehículo estacionado, ocurrió en la madrugada del martes, minutos antes de la 01:00 horas, en el negocio Mi Tienda del Ahorro, situado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdez Sánchez.

La afectada, identificada como trabajadora de vigilancia, había terminado su turno y esperaba a un compañero para que la llevara a su casa. Según los reportes iniciales, cuando el automóvil Chevrolet Aveo llegó y se estacionó sobre la calle Loma Alta, la mujer intentó cerrar el portón del estacionamiento. Al jalar la puerta metálica, esta se desprendió de sus rieles y cayó sobre ella.

El vehículo amortiguó parcialmente el peso de la estructura, lo que posiblemente evitó consecuencias más severe, pero la mujer fue derribada al suelo y recibió un golpe en la cabeza. Testigos llamaron al 911 y paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a la Clínica 82 del IMSS para una evaluación médica especializada, dado su estado de gestación. Su condición fue reportada como estable pero under observation.

Por otro lado, autoridades de Protección Civil acudieron al lugar para inspeccionar el portón y verificar si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad necesarias. La investigación busca determinar si hubo negligencia en el mantenimiento de la estructura y definir responsabilidades legales. Este incidente resalta la importancia de revisiones periódicas en puertas y portones de establecimientos públicos y comerciales para prevenir accidentes, especialmente en zonas con alto flujo de personas y vehículos.

La mujer embarazada, whose identity has not been disclosed, faces una situación de riesgo que podría haber tenido outcomes trágicos. Las autoridades locales han manifestado su compromiso de supervisar que los negocios cumplan con normativas de seguridad industrial y de protección civil. Mientras tanto, el negocio Mi Tienda del Ahorro remain under investigation y podría enfrentar sanciones si se comprueban irregularidades.

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, subrayan la necesidad de protocolos claros para el mantenimiento de estructuras móviles como portones, sobre todo en horarios nocturnos cuando la supervisión es menor. La comunidad espera que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas para avoid que se repitan situaciones similares. La mujer, ahora en recuperación, cuenta con el apoyo médico necesario y se espera que su embarazo no se vea comprometido a largo plazo.

Las autoridades recordaron a los Dueños de negocios la obligación de garantizar la seguridad de sus instalaciones tanto para clientes como para empleados





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