Un vehículo rojo salió de la carretera Xalapa-Veracruz tras perder el control por pavimento mojado. Impactó contra una palmera y resultaron sin lesiones graves los ocupantes.

Una unidad particular de color rojo sufrió un accidente vehicular significativo la tarde de este martes en la carretera Xalapa-Veracruz. El conductor perdió el control del volante mientras circulaba con dirección al puerto de Veracruz, en las inmediaciones del cuartel militar local. El vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica, dejando la zona de tránsito para impactar contra una palmera ubicada en el camellón central. La fuerza del choque dejó al automóvil sobre el área verde, registrando diversos daños materiales considerables en la carrocería y las partes externas de la unidad.

Condiciones del pavimento causaron el derrape

Los primeros reportes indican que el pavimento mojado fue un factor determinante en la ocurrencia del percance. Se informa que el conductor presuntamente transitó sobre un acumulamiento de agua, lo que provocó que el automóvil derrapara y perdiera su trayectoria original. Esta pérdida de adherencia en la superficie de rodamiento fue la causa inmediata que obligó al conductor a perder la capacidad de maniobra, enviando la unidad fuera de su carril hacia la zona de seguridad del camellón central donde se encontraba la vegetación.

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Respuesta de Proteccion Civil y Trnsito

Inmediatamente después de los hechos, elementos de Trnsito se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Paralelamente, paramédicos de Proteccion Civil Municipal de Emiliano Zapata acudieron al lugar con urgencia para realizar la valoración médica de los ocupantes del vehículo. El personal de salud evaluó a las personas involucradas para descartar lesiones de consideración, garantizando que ninguno de los pasajeros presentara heridas graves que requirieran hospitalización inmediata.

Impacto en la circulacion vial del tramo

Las maniobras de atención a los accidentados y el posterior retiro de la unidad ocasionaron complicaciones momentáneas a la circulacion en ese tramo carretero específico. Las labores para sacar el automóvil del área verde y despejar la vía afectaron temporalmente el flujo normal de otros conductores que utilizaban la conexión entre Xalapa y el puerto. La intervención de las autoridades y el equipo de rescate fueron esenciales para restablecer la normalidad en la vía, asegurando que no hubiera más riesgos para los usuarios de la carretera durante la jornada.