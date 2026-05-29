Accidente laboral con maquinaria industrial provoca fractura abierta y lesión traumática compleja en antebrazo y mano de trabajador de 29 años

Un trabajador de 29 años sufrió un accidente laboral de alta energía que resultó en fractura abierta desplazada de cúbito, luxación radiocubital y daño severo de tejidos blandos en mano y antebrazo. El paciente presentaba compromiso neurovascular y requirió intervención quirúrgica de emergencia con fijación externa. El pronóstico funcional es reservado por la magnitud del trauma.

Paciente masculino de 29 años, sin antecedentes patológicos relevantes, sufrió un accidente laboral de alta severidad mientras manipulaba maquinaria industrial pesada. Testigos presenciales relataron que el trabajador intentó retirar un material atascado cuando su antebrazo derecho quedó atrapado en un mecanismo rotatorio de la máquina.

El evento produjo un traumatismo de alta energía con lesiones traumáticas inmediatas en la extremidad. Fue trasladado al servicio de emergencias donde ingresó consciente, orientado, pero con ansiedad y dolor intenso. Refería incapacidad motora total en mano y antebrazo, sangrado abundante tras el accidente y parestesias con pérdida parcial de sensibilidad distal. El examen físico reveló una deformidad evidente del antebrazo derecho, aumento de volumen significativo y exposición ósea compatible con fractura abierta.

La mano presentaba traumatismo severo con destrucción extensa de tejidos blandos y compromiso de estructuras óseas distales. El dolor era pulsátil, calificado 10/10 en la escala visual análoga, agravado con cualquier movilización. No hubo pérdida de conciencia ni traumatismo craneal asociado.

Los signos vitales mostraron taquicardia (118 lpm), presión arterial de 100/60 mmHg, frecuencia respiratoria de 24 rpm y temperatura de 36.8 °C. En la extremidad superior derecha se apreció deformidad marcada con desviación angular anormal, herida abierta en la región proximal del cúbito con exposición ósea y sangrado moderado. La mano mostraba edema severo, lesiones complejas de partes blandas y probable afectación articular. A la palpación se detectó crepitación ósea y dolor intenso.

Los pulsos distales estaban disminuidos y el llenado capilar era lento. La sensibilidad distal se conservaba parcialmente pero el paciente refería parestesias en los dedos. La movilidad activa era imposible por dolor e inestabilidad. La radiografía anteroposterior y lateral de antebrazo y mano derecha confirmó fractura desplazada del cúbito proximal asociada a luxación de la articulación radiocubital, múltiples fragmentos óseos y daño importante de partes blandas, todo compatible con traumatismo de alta energía.

Se diagnosticó fractura abierta desplazada de cúbito derecho con lesión traumática compleja de mano y probable compromiso neurovascular secundario al accidente laboral. Inmediatamente se activó el protocolo de trauma: estabilización hemodinámica, analgesia intravenosa, profilaxis antitetánica e irrigación abundante de la herida con solución salina estéril. Se administraron antibióticos de amplio espectro por el alto riesgo de infección en fractura abierta. El miembro fue inmovilizado con férula larga posterior y se solicitó valoración urgente de ortopedia y cirugía reconstructiva.

Debido a la gravedad, el paciente fue intervenido quirúrgicamente para lavado exhaustivo, desbridamiento de tejidos desvitalizados y estabilización ósea con fijación externa inicial, dado el extenso daño de partes blandas. Se planificó reconstrucción quirúrgica diferida y se consideró evaluación vascular y neurológica especializada por sospecha de compromiso arterial y nervioso. Durante las primeras 48 horas permaneció hospitalizado en vigilancia estrecha por riesgo de infección, síndrome compartimental y necrosis tisular.

La evolución dependió del grado exacto de lesión neurovascular y de la respuesta al tratamiento inicial. El pronóstico funcional se consideró reservado por la magnitud del trauma y el compromiso severo de la mano, con riesgo de limitación permanente de movilidad y fuerza en el miembro afectado





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