Accidente pipa amoníaco Puebla-Orizaba cierra vía y causa fatalidad en Torreón

La Autopista Puebla-Orizaba está cerrada tras el vuelco de una pipa con 25,000 litros de amoníaco. Además, reportes confirman un fallecido en un siniestro vehicular en Torreón.

Una严重的 emergencia vial se registró la tarde del sábado 7 de noviembre de 2026 en el estado de Veracruz, donde el vuelco de una pipa que transportaba 25,000 litros de amoníaco provocó el cierre total de la Autopista Puebla-Orizaba. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 264+000, específicamente en la zona conocida como Curva del Pocito, en los límites de los municipios de Nogales y Río Bravo, obligando a las autoridades a implementar medidas de seguridad estrictas y habilitar refugios temporales.

Detalles del Vuelco y Cierre de la Vía

La unidad siniestrada quedó volcada abarcando los carriles de ambos sentidos de la carretera 150D, lo que impidió cualquier tránsito vehicular en esa sección crítica de la infraestructura. La Guardia Nacional confirmó inmediatamente el bloqueo total de la vía, mientras que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) emitió alertas sobre el peligro inherente al material químico que transportaba el vehículo, subrayando la necesidad de evitar la proximidad a la zona del accidente para prevenir riesgos de salud pública y seguridad.

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Respuesta Institucional y Refugios

Ante la contingencia, las autoridades del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, habilitaron un refugio temporal para las personas que requirieran resguardo durante la emergencia. El espacio seleccionado fue el Auditorio Martín Torres, ubicado en la parte posterior del Palacio Municipal, donde se ofrecerá orientación y apoyo del personal correspondiente a los afectados y transeúntes en las zonas de posible impacto.

El Ayuntamiento de Río Blanco publicó un comunicado detallando las normas para el ingreso al refugio, permitiendo el traslado de mascotas de compañía bajo la responsabilidad exclusiva de sus dueños. Se estableció que los animales deben permanecer en transportadoras o sujetos con correa para garantizar una convivencia adecuada en el inmueble, y se instruyó a los ciudadanos a disponer de bolsas para recolectar sus desechos fisiológicos, exigiendo el máximo control y respeto por las normas de sanidad.

Desvíos y Manejo del Tráfico

En la mañana posterior al incidente, Capufe informó que el tramo de la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba seguía totalmente cerrado en ambos sentidos debido a las complejas maniobras de grúa necesarias para el retiro de la unidad siniestrada. Para mitigar el caos vial, se establecieron rutas alternas: los conductores con dirección a Ciudad Mendoza deben desviarse desde el kilómetro 268, en el poblado de Río Blanco, hacia la carretera libre, mientras que aquellos con rumbo a Córdoba deben desviarse a la altura del kilómetro 217, en la caseta Esperanza.

Las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para mantener la calma y atender estrictamente las recomendaciones de Protección Civil durante toda la jornada. Es fundamental seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes para asegurar la efectividad de las labores de descontaminación y retiro, minimizando el riesgo de exposición al amoníaco y facilitando el normal flujo del transporte en las vías alternativas designadas.

Reporte Fatal en Torreón

Paralelamente a la crisis en Veracruz, se registró una tragedia en el norte del país donde un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta en Torreón, Coahuila. Este incidente independiente destaca la volatilidad de los accidentes viales en México, sumando otra víctima a las estadísticas de siniestros automovilísticos en la región, aunque sin relación directa con la emergencia química en la autopista Veracruz-Puebla.

La combinación de estos eventos resalta la importancia de la seguridad vial y la preparación ante desastres industriales en zonas de alto tráfico. Mientras las cuadrillas técnicas trabajan en Veracruz para desalojar la carga peligrosa y reabrir la 150D, las autoridades de Torreón continúan con las investigaciones correspondientes al fatal choque, manteniendo a las comunidades locales en estado de alerta y solidaridad ante estas pérdidas humanas y disruptores logísticos.