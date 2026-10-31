AccidenteFatalEnMatamoros: Cuatro Fallecidos y Un Niño Lesionado Tras Chocar con Bus Calcinado Durante Bloqueos

En Matamoros , Tamaulipas, un accidente fatal dejó cuatro personas muertas y un niño gravemente herido después de que su vehículo colisionó con un autobús incendiado utilizado como bloqueo vial. Las víctimas, procedentes de Juárez, Nuevo León, encontraron el obstruido camino en el Ejido Soliseño, donde las llamas habían consumido varias unidades, ocultas por la falta de luz. La Secretaría de Defensa ha intensificado su presencia para restaurar la seguridad.

Matamoros, Tamaulipas. - Un trágico accidente se produjo tras los bloqueos en Matamoros , Tamaulipas, donde cuatro personas perdieron la vida y un menor resultó lesionado al chocar su vehículo con un autobús calcinado que había sido utilizado para obstruir la vía.

Se informó que las tres mujeres y el hombre fallecidos eran originarios de Juárez, Nuevo León, y estaban viajando por el Ejido Soliseño, donde se encontraron con unidades incendiadas que no eran visibles debido a la oscuridad de la noche. En el lugar, se encontró una bolsa con una credencial a nombre de Priscila Sarahí González López , residente del Fraccionamiento Villas Oriente en Juárez.

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Sobreviviente infantil y caos en Matamoros

El único sobreviviente fue un niño de aproximadamente tres años, que fue trasladado de urgencia al Instituto Mexicano del Seguro Social en la sexta avenida de Matamoros. Los incendios continúan afectando la ciudad, con reportes de vehículos particulares y de empresas siendo quemados en diversas zonas, incluido el fraccionamiento Cima I y el libramiento Emilio Portes Gil .

La Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado 450 efectivos y dos helicópteros en Matamoros y sus alrededores para reforzar la seguridad y realizar labores de vigilancia, en colaboración con otras corporaciones para garantizar la tranquilidad de la población. En un incidente relacionado, una mujer se negó a entregar su vehículo durante los bloqueos y logró escapar, dejando al delincuente armado en la calle.

Mujer viral evade bloqueos armados

El video del suceso, donde la mujer maniobra para evitar las obstrucciones y rechaza las órdenes del criminal, se ha hecho viral, siendo alabada por su valentía en las redes sociales.