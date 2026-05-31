Accidentes cerebrovasculares: ya no son solo cosa de mayores, advierte especialista

La emergencióloga Liz Rivera Blanco alerta sobre el aumento de casos de stroke en jóvenes y la importancia de reconocer los síntomas a tiempo para un tratamiento efectivo.

La doctora Liz Rivera Blanco, emergencióloga del Hospital Menonita de Caguas, advirtió que los accidentes cerebrovasculares (ACV) ya no son exclusivos de personas mayores. Durante una entrevista en la Cumbre de Salud en Puerto Rico organizada por la revista MSP, la especialista explicó que en los últimos años se ha observado un incremento significativo de casos en pacientes jóvenes, incluso menores de 35 años.

Este cambio epidemiológico está relacionado con el aumento de factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes y sedentarismo en la población más joven. La doctora enfatizó que reconocer los síntomas tempranos es crucial para recibir tratamiento oportuno y reducir las secuelas. Existen dos tipos principales de ACV: el isquémico, causado por un trombo que obstruye una arteria cerebral, y el hemorrágico, conocido como derrame cerebral, que ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe.

Ambos pueden provocar discapacidad funcional severa e incluso la muerte si no se atienden a tiempo. La doctora Rivera destacó que ciertos factores como la presión arterial descontrolada, alteraciones en los lípidos y la diabetes aumentan considerablemente el riesgo.

Asimismo, señaló que un ataque isquémico transitorio (TIA) puede ser una advertencia previa a un ACV mayor, por lo que cualquier síntoma neurológico repentino debe ser evaluado de inmediato. Entre los signos de alarma más comunes se incluyen pérdida repentina del equilibrio, visión borrosa o pérdida de la visión en un ojo, asimetría facial, debilidad o entumecimiento en un brazo o pierna, y dolor de cabeza intenso y repentino.

La rapidez en la identificación de estos síntomas puede marcar la diferencia en la recuperación. En el Hospital Menonita de Caguas, que es el principal centro de referencia para el manejo de ACV en Puerto Rico y el Caribe, se ofrecen tratamientos como trombolíticos y trombectomía mecánica para casos isquémicos, y procedimientos neuroquirúrgicos para hemorrágicos.

La doctora instó a la población a acudir a la sala de emergencias ante cualquier sospecha, ya que una atención temprana puede salvar vidas y minimizar las secuelas





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