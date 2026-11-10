Accidentes de motocicleta en Acámbaro: aumento al 58.2 por ciento en 2026

Datos oficiales revelan que los accidentes con motocicletas en Acámbaro alcanzaron el 58.2 por ciento en 2026, disparándose frente al 34.2 por ciento de 2025, lo que genera alerta en autoridades de salud y tránsito.

Las autoridades sanitarias y de tránsito en Acámbaro han elevado la alerta tras confirmar que los accidentes involving motocicletas representaron el 58.2 por ciento del total de percances viales registrados durante los primeros diez meses de 2026. Esta cifra marca un incremento drástico respecto al 34.2 por ciento registrado en todo el año 2025, situando a los conductores de dos ruedas como el grupo de mayor riesgo en la región.

Entre enero y octubre de 2026, se reportaron mil 353 accidentes viales, en comparación con las mil 779 incidencias contabilizadas durante el periodo completo de 2025. Aunque la cantidad total de percances muestra variaciones estacionales, la concentración en motocicletas evidencia una crisis de seguridad vial que requiere intervención inmediata por parte del sector salud y los gobiernos municipales.

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Desplazamiento del parque vehicular

El jefe jurisdiccional de la zona detalló que las motocicletas experimentaron el mayor cambio estructural en la tipología de vehículos involucrados. Mientras que la participación de las motos creció exponencialmente, la de los automóviles cayó drásticamente del 31.2 por ciento al 3.8 por ciento. Los vehículos de pasajeros también disminuyeron su incidencia, pasando del 22.7 por ciento al 16.1 por ciento en el mismo lapso temporal.

Por el contrario, los vehículos de carga aumentaron su presencia en los accidentes, subiendo del 14.3 por ciento en 2025 al 20.3 por ciento en 2026. Otros medios de transporte, como bicicletas y tractocamiones, registraron ligeras disminuciones en sus tasas de participación, consolidando a las motos y los camiones de carga como los principales factores de riesgo en las carreteras de Acámbaro.

Causas y dinámica de los siniestros

El análisis de las características de los percances indica que las colisiones siguen siendo la forma de accidente más frecuente. Estas representaron el 85 por ciento de los casos en 2025 y el 81 por ciento durante el periodo de enero a octubre de 2026. Por otro lado, las salidas del camino aumentaron del 5.1 por ciento al 8.8 por ciento, mientras que los atropellamientos subieron del 3.01 por ciento al 4 por ciento.

Las caídas de conductores representaron el 1.9 por ciento de los incidentes en 2026. La investigación atribuye la responsabilidad primordial al factor humano, ya que el conductor causó el 94.7 por ciento de los accidentes en 2025 y el 93 por ciento en 2026. Las fallas mecánicas y las condiciones del camino también influyeron, con un incremento en esta última variable del 2.6 por ciento al 4.9 por ciento.

Impacto en la salud pública regional

Las consecuencias humanas de esta tendencia al alza son preocupantes para el sistema de salud. En 2025, de un total de ocupantes involucrados, mil 2 personas no sufrieron lesiones (54.3 por ciento), mientras que 813 personas presentaron algún daño (44.3 por ciento) y se reportaron 18 fallecidos. La gravedad de los siniestros continúa siendo alta en la región de Acámbaro.

En los primeros diez meses de 2026, los registros muestran que 736 personas no tuvieron lesiones (51.3 por ciento) y 682 personas sufrieron afectaciones (47.5 por ciento). Asimismo, se confirmó el fallecimiento de siete personas durante este periodo. La proporción de lesionados ha aumentado significativamente en comparación con el año anterior, especialmente entre los motociclistas, quienes carecen de la protección física de los automotores.

Estrategias de prevención municipal

Para mitigar esta situación, las autoridades mantienen una coordinación activa con las instancias estatales y municipales. Las acciones se centran en capacitaciones, encuestas de campo y actividades de identificación de puntos críticos donde ocurren la mayoría de los accidentes. Se busca fortalecer la participación conjunta de la ciudadanía, el municipio y el área de salud.

Se reitera la necesidad de fomentar una cultura de responsabilidad al conducir y respetar estrictamente las disposiciones de tránsito. El uso de medidas de protección, como cascos y equipos de seguridad, es fundamental para reducir las lesiones graves y la pérdida de vidas humanas en Acámbaro ante la creciente popularidad del transporte motorizado de dos ruedas.