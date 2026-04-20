Acciones emergentes en Altamira tras mortandad de peces por desequilibrio en dique El Camalote

El Ayuntamiento de Altamira y Conagua retiraron dos toneladas y media de peces fallecidos en el dique El Camalote, atribuyendo el hecho a un fallo en las esclusas que aumentó la salinidad del agua.

El alcalde de Altamira , Armando Martínez Manríquez, ha brindado detalles pormenorizados sobre la reciente crisis ambiental que afectó al sistema lagunario de la región, específicamente en el área conocida como el dique El Camalote. Según el reporte oficial, se han extraído aproximadamente dos toneladas y media de ejemplares de diversas especies acuáticas que perdieron la vida debido a un desequilibrio químico en el cuerpo de agua.

El proceso de limpieza fue una respuesta directa a la solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que coordina las labores de rescate y preservación de este ecosistema vital para el suministro de agua en la zona sur de Tamaulipas. Para ejecutar estas acciones, fue necesaria la movilización de maquinaria pesada, así como la intervención directa de personal especializado del Ayuntamiento y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), quienes trabajaron arduamente bajo condiciones climáticas desafiantes. El protocolo de manejo de residuos fue ejecutado siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene para prevenir brotes infecciosos o riesgos a la salud pública en las comunidades aledañas. Los restos fueron trasladados a una fosa de grandes dimensiones, previamente excavada, donde se realizó un proceso de confinamiento con cal para garantizar la descomposición controlada y evitar la proliferación de bacterias o malos olores. Una vez concluida esta etapa, el alcalde, en compañía de representantes de las dependencias estatales y federales, llevó a cabo una inspección aérea mediante el uso de tecnología de drones. Esta evaluación permitió constatar que la situación ha comenzado a estabilizarse y que los niveles de mortalidad han disminuido significativamente gracias a las intervenciones realizadas durante las últimas jornadas. Al profundizar en las causas del fenómeno, el edil aclaró ante los medios de comunicación y la opinión pública que la muerte masiva de los peces no está vinculada a descargas de contaminantes industriales o químicos, sino a un problema de infraestructura. La falla técnica en las esclusas, que actúan como barreras críticas entre el agua dulce y la salada, provocó una intrusión marina inesperada en el sistema lagunario. Esta alteración en la salinidad resultó fatal para la fauna local, la cual no está adaptada a tales niveles de concentración salina. Ante este escenario, Martínez Manríquez hizo un llamado urgente para realizar una rehabilitación integral y definitiva de las compuertas, un proyecto que requiere una coordinación institucional exhaustiva entre el Gobierno del Estado y la Federación para evitar que este incidente se repita en el futuro cercano. Mientras tanto, habitantes del ejido Mata de la Monteada han confirmado la presencia de cuadrillas de trabajadores, incluso provenientes de estados vecinos como Veracruz, quienes colaboran en el monitoreo constante y la limpieza de los márgenes del cuerpo hídrico, buscando mitigar cualquier impacto ambiental remanente





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