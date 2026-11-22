Guadalupe Acosta Naranjo envió una carta a Claudia Sheinbaum el 22 de noviembre de 2026, donde la acusa de debilitar la autonomía del INE y traicionar sus ideales democráticos.

El actor y militante Guadalupe Acosta Naranjo dirigió una carta pública contundente el domingo 22 de noviembre dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. En este documento, el expreso miembro de Morena acusó a la mandataria de estar restaurando prácticas del antiguo régimen del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, le señaló haber debilitado la autonomía del Instituto Nacional Electoral y abandonado los valores democráticos que ambos compartieron durante su militancia política.

Acusaciones contra la Presidenta y el INE

Acosta Naranjo respondió directamente a los señalamientos que la mandataria realizó en su contra, así como contra integrantes de su plataforma política SOMOS y otras figuras públicas. El documento atribuye la crisis institucional que afecta al organismo electoral a la actuación de su expresidenta, Guadalupe Taddei. Acosta la calificó como una figura cercana a Morena y fue distinguida públicamente por Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conexión directa fue el eje central de su reproche inmediato.

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Raíces históricas del escándalo electoral

El activista cuestionó severamente el intento de la presidenta por remontar los antecedentes de la crisis del INE a principios de los años ochenta. Acosta Naranjo recordó que en esa época, un integrante de su grupo político, Juan Carlos Padilla, contrató a dos abogados recién egresados: José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Cuatro décadas después, estos mismos profesionales han sido señalados como cómplices íntimos de Taddei en el escándalo de corrupción. Este detalle histórico conecta directamente las decisiones pasadas con la crisis actual.

Diferencias políticas con López Obrador

En su análisis, Acosta Naranjo estableció una distinción clara entre la trayectoria de Sheinbaum y la de López Obrador. Su reproche principal está dirigido a ella porque, a diferencia del exmandatario, ella tiene una historia más reciente de alineación con los valores que ahora defiende. Sobre López Obrador, señaló que en aquellos años decidió afiliarse al PRI bajo la dirección de Luis Echeverría e incluso escribió himnos a ese partido. Esta comparación busca situar la responsabilidad política en el liderazgo actual del gobierno.

Crítica al cambio de conducta y militarización

El autor también cuestionó lo que considera un cambio negativo en la conducta política de la presidenta, pasando de exigir respeto a sembrar infamia. Le recordó que su obligación constitucional es gobernar para todos los mexicanos, sin exclusión. Además, reprochó la militarización de la vida nacional y acusó a la mandataria de utilizar los festejos del 20 de noviembre para atacar políticamente. Esto fue una referencia directa al discurso de Sheinbaum durante el desfile cívico-militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana. En ese evento, afirmó que los opositores buscarían deslegitimar las elecciones de 2027 mediante dudas infundadas.

Conclusión sobre la integridad y el poder

Acosta Naranjo recordó que el partido Morena fue el responsable de colocar a Taddei en el cargo y le otorgó facultades para nombrar a los altos directivos del organismo a su discreción. Criticó que, aunque estos nombramientos probaron competencia e integridad durante años, la actual administración busca destruir esas trayectorias mediante señalamientos desde el poder. Concluyó que la infamia, la calumnia y la mentira, aunque vengan de la presidencia, no tienen derecho a borrar historias de vida. La carta firmada en Ciudad de México este 22 de noviembre de 2026, marca un quiebre visible en las relaciones públicas de antiguos aliados.