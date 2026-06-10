Acreedores acusan a TV Azteca de préstamo fraudulento antes de su concurso mercantil

Acreedores de TV Azteca en Nueva York presentaron una demanda en Miami en la que acusan a la empresa de obtener un préstamo de 290 millones de dólares con un banco de Santa Lucía poco antes de solicitar su concurso en México. El crédito, otorgado por Alter Bank Limited, habría sido una transferencia fraudulenta para priorizar pagos en perjuicio de otros acreedores. Además, los acreedores señalan que la empresa trasladó sus concesiones de radiodifusión a una filial no responsable de la deuda.

Los acreedores de TV Azteca en Nueva York han presentado una demanda ante la corte federal en Miami en la que acusan a la empresa de orquestar un préstamo fraudulento por 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, un banco con sede en la isla caribeña de Santa Lucía , quienes supuestamente tienen vínculos con actividades criminales y transferencias fraudulentas.

Este préstamo fue negociado apenas cinco semanas antes de que TV Azteca solicitará su concurso mercantil en México. Según los acreedores, el banco alternativo probablemente carecía de los fondos necesarios para otorgar un crédito de tal magnitud y la empresa habría intentado ocultar información relacionada.

La compañía de Ricardo Salinas Pliego otorgó a este crédito de Alter Bank la primera preferencia sobre todas sus demás deudas, incluidos los 630 millones de dólares que adeuda a los tenedores de deuda emitida en Nueva York, la cual dejó de pagar en 2021. Los acreedores buscan que la corte notifique a seis directivos de Alter Bank que residen en Florida para que declaren y entreguen documentos sobre el préstamo, pactado en enero con vencimiento en julio.

Cabe señalar que Alter Bank opera en Santa Lucía con una pequeña oficina de solo tres empleados. Esta información fue remitida a la jueza de la Ciudad de México que lleva el caso de concurso mercantil, con el fin de que no se reconozca el crédito de Alter Bank y se evite que la empresa priorice esta deuda sobre las demás.

Además, los acreedores señalan que TV Azteca transfirió sus valiosas concesiones de radiodifusión a Televisión Azteca III, una filial creada en 2019 que no forma parte de las obligadas a pagar la deuda en Nueva York, lo que parece ser una estrategia para proteger activos. En el expediente de concurso, TV Azteca anexó una lista de 1,970 deudas que suman 23,345 millones de pesos, un 147% más que los 9,449 millones que registraba al cierre de 2022.

Este caso evidencia una compleja red de transacciones financieras y posibles maniobras legales que buscan modificar la jerarquía de pagos en perjuicio de los acreedores internacionales, justo antes de la declaración de insolvencia. Los acreedores argumentan que todo el esquema puede constituir una transferencia fraudulenta diseñada para eludir obligaciones y que debe ser investigada a fondo por los tribunales tanto en Estados Unidos como en México.

La jueza mexicana está a punto de notificar la sentencia para iniciar la etapa de conciliación, en la cual se definirá el tratamiento de estas deudas y la validez del crédito de Alter Bank. Mientras tanto, la empresa enfrenta presiones de múltiples frentes: la demanda en Miami, el proceso de concurso en México y el escrutinio sobre la reubicación de sus activos más importantes.

Este panorama refleja los desafíos financieros y legales que atraviesa TV Azteca en un contexto de alta tensión con sus acreedores globales





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV Azteca Concurso Mercantil Préstamo Fraudulento Alter Bank Santa Lucía Acreedores Deuda Transferencia Fraudulenta Ricardo Salinas Pliego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guardián de mi vida: una nueva versión de Amores verdaderos para una nueva generaciónUna historia impactante de romance, pasión y secretos familiares protagonizada por estrellas de las telenovelas mexicanas. Sigue a una empresaria y su guardaespaldas, así como a su hija y un joven custodio, cuyas vidas se entrelazan cuando enemigos ambiciosos intentan separarlos. Esta producción de Juan Osorio reinventa el clásico melodrama con una narrativa fresca y personajes complejos.

Read more »

Finales NBA: Wembanyama resucita a los Spurs en Nueva York (2-1)El pívot francés comandó la victoria de San Antonio 111-115 ante los Knicks y arruinaron la fiesta en el escenario neoyorquino que había esperado 27 años para vivir una Serie Final, nadie se la quiso perder, incluido el abucheado presidente estadounidense Donald Trump; 'Wemby' lideró con sus 32 puntos a su equipo que tuvieron a otros cinco...

Read more »

Tom Homan advierte que planea enviar más agentes del ICE a Nueva YorkEl zar fronterizo se negó a decir cuándo enviará a los agentes. Sin embargo, mencionó desacuerdos de larga data con los funcionarios de la ciudad y del estado sobre la cooperación con la aplicación de la ley federal de inmigración

Read more »

Diego Boneta celebró el estreno de Killing Castro junto a Al Pacino en Nueva YorkEl actor mexicano reunió a invitados del cine y el entretenimiento en una celebración privada tras la presentación de su nueva película durante el Festival de Tribeca

Read more »