Activada Alerta Amber en Silao: Buscan a adolescente desaparecida en compañía de un hombre

Autoridades guanajuatenses buscan a Kimberly Marisol García Ibarra, una adolescente de 14 años reportada como desaparecida desde el 9 de abril. La joven fue vista por última vez en compañía de un hombre de 40 años. Se activa la Alerta Amber y se solicita la colaboración ciudadana.

Silao , Gto. Una adolescente de 14 años, Kimberly Marisol García Ibarra, vecina de la comunidad de Loma de Yerbabuena, en las inmediaciones de Guanajuato Puerto Interior, ha sido reportada como desaparecida tras presuntamente abandonar su hogar en la zona rural del municipio de Silao . La desaparición ocurrió el pasado 9 de abril, cuando Kimberly Marisol partió acompañada de Elogio Rizo, un hombre de 40 años.

Esta situación motivó la activación de la Alerta Amber con el número FGEG-AAGTO-237/2026, intensificando la búsqueda y movilizando a las autoridades. Las autoridades temen por la integridad de la menor, dado su edad y las circunstancias en las que se ausentó de su hogar. Se considera que podría estar en riesgo de ser víctima de algún delito, por lo que se ha emitido un llamado a la ciudadanía para colaborar en su localización.\La última vez que se vio a Kimberly Marisol, vestía una chamarra, pantalón y tenis deportivos de color negro. Se tiene conocimiento de que un vehículo de la plataforma Uber los dejó afuera del Casino Caliente, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, en la ciudad de León. Esta información ha sido crucial para orientar la búsqueda y expandir el área de investigación. La descripción física de la menor es también relevante: tiene cabello lacio y negro, ojos redondos de color café oscuro, mide 1.60 metros de altura y pesa aproximadamente 55 kilogramos. Las autoridades están trabajando arduamente, coordinando esfuerzos con diversas instancias para encontrar a Kimberly Marisol y asegurar su bienestar. Se ha establecido un protocolo de actuación que incluye la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y la difusión de información relevante en medios de comunicación y redes sociales.\Ante la urgencia de la situación, las autoridades municipales y estatales reiteran su solicitud de colaboración ciudadana. Cualquier información que pueda llevar al paradero de Kimberly Marisol es de vital importancia. Se pide a la población que, en caso de tener algún dato relevante, lo reporte inmediatamente al número de emergencias 911 o al 800 368 62 42. Adicionalmente, se recomienda encarecidamente que, si se llega a ubicar a la menor, no se tomen acciones que puedan ponerla en riesgo. Es fundamental que cualquier avistamiento sea reportado a las autoridades para que puedan actuar de manera segura y eficiente. La colaboración de la comunidad es esencial para garantizar el regreso seguro de Kimberly Marisol a su hogar. La preocupación por la seguridad de la menor es palpable, y se insta a la población a mantenerse informada y a difundir la información sobre su desaparición en sus redes sociales y círculos cercanos





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