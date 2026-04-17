Activados Protocolos Alba: Tres Mujeres Desaparecidas en Guanajuato

Se activaron tres Protocolos Alba en Guanajuato para la búsqueda de Ma del Carmen Rivera Vargas (Villagrán), Griselda Guadalupe González Santiago (León) y Diana Yaneli Tovar Padilla (Pénjamo). Se detallan sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización. Se pide colaboración ciudadana a través de líneas de denuncia.

Guanajuato , Gto. - La alerta por personas desaparecidas resuena en el estado de Guanajuato , con la activación de tres Protocolos Alba en las últimas horas. Estos mecanismos de búsqueda urgente se han puesto en marcha ante la desaparición de tres mujeres en diferentes municipios: Villagrán, León y Pénjamo. Las identidades de las mujeres buscadas son Ma del Carmen Rivera Vargas, Griselda Guadalupe González Santiago y Diana Yaneli Tovar Padilla. Cada una de ellas presenta características específicas que ayudan en su localización, y la sociedad es llamada a colaborar aportando cualquier información que pueda ser crucial para su regreso seguro a casa. La colaboración ciudadana, a través de las líneas de denuncia, es fundamental en estos casos donde el tiempo apremia.

Ma del Carmen Rivera Vargas, una mujer de 56 años originaria de Villagrán, desapareció el pasado 14 de abril. Sus señas particulares son relevantes para su identificación: cuenta con una estatura de 1.70 metros y un peso de 45 kilogramos. Su cabello es descrito como crespo y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son de un tono café oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una blusa de color rojo y pantalones de mezclilla. Adicionalmente, presenta una cicatriz y un tatuaje en su antebrazo derecho, detalles que podrían ser de gran ayuda para quienes la hayan visto o tengan alguna información sobre su paradero. La incertidumbre y el dolor de su ausencia afectan a su familia y a la comunidad de Villagrán, que espera su pronta aparición. La difusión de su imagen y sus características es un paso vital en la estrategia de búsqueda, esperando que alguien reconozca su descripción y brinde la pista necesaria.

Griselda Guadalupe González Santiago, de 24 años, desapareció en la ciudad de León el 1 de agosto de 2025. Ella mide 1.70 metros y pesa 60 kilogramos. Su cabello es lacio y de color negro, y sus ojos son alargados de un tono café claro. Como marca distintiva, Griselda Guadalupe cuenta con un tatuaje en su pierna derecha, un detalle que puede ser crucial para su identificación. La desaparición de jóvenes es un tema que genera especial preocupación en la sociedad, y la familia de Griselda Guadalupe se encuentra sumida en la angustia, esperando noticias que alivien su sufrimiento. La comunidad de León está llamada a estar atenta a cualquier indicio que pueda llevar a su localización. La descripción detallada de su apariencia física, junto con el tatuaje, son las herramientas principales para quienes puedan haberla visto o tengan algún dato relevante. El tiempo transcurrido desde su desaparición aumenta la urgencia de encontrarla.

Por último, Diana Yaneli Tovar Padilla, también de 24 años, desapareció en Pénjamo el 8 de abril de 2026. Diana Yaneli tiene una estatura de 1.55 metros y un peso de 55 kilogramos. Su cabello es ondulado y de color negro, y sus ojos son alargados de un tono café oscuro. El día de su desaparición, vestía una blusa blanca, pantalón de mezclilla y tenis de color negro. Sus señas particulares incluyen varios tatuajes en el brazo derecho y una cicatriz cerca del ojo izquierdo. La desaparición de Diana Yaneli en Pénjamo ha movilizado a las autoridades y a la comunidad local, quienes esperan ansiosamente su regreso. La combinación de su vestimenta al momento de la desaparición, sus tatuajes y la cicatriz son elementos clave en su búsqueda. Cada detalle compartido puede marcar la diferencia en la resolución de estos casos y en el reencuentro de estas mujeres con sus seres queridos. Se insta a la población a mantener la calma pero a estar alerta y a reportar cualquier información al número de denuncia 800 368 62 42 o a través del servicio de emergencias 911. La solidaridad y la cooperación de la ciudadanía son esenciales para enfrentar estas dolorosas realidades y para traer de vuelta a Ma del Carmen, Griselda Guadalupe y Diana Yaneli a sus hogares. La unidad y la acción colectiva son las mayores fortalezas en la lucha contra la desaparición de personas.





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Protocolo Alba Desapariciones Guanajuato Mujeres Desaparecidas Seguridad Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“No es requisito”, defiende secretario del Congreso por diputados sin partido en GuanajuatoEl Congreso de Guanajuato aclaró que los diputados sin partido en Guanajuato pueden integrarse y permanecer en grupos parlamentarios

Read more »

Regidora denuncia obstáculos y viajes de ediles impiden regular guías turísticos en GuanajuatoLa presidenta de la Comisión de Turismo de Guanajuato lamenta que la inasistencia de regidores a sesiones clave, supuestamente por motivos personales o de salud, retrase la regulación de guías turísticos, mientras que la asistencia a viajes parece no verse afectada.

Read more »

Libia García se reúne con Conagua para impulsar tecnificación del campo en GuanajuatoLibia Dennise García destacó la coordinación intergubernamental para garantizar el abasto y uso eficiente del agua, especialmente en actividades agrícolas

Read more »

Critican activistas fallas en protocolos y opacidad en registro de fosas en GuanajuatoEspecialistas alertan que exclusión de hallazgos genera opacidad y distorsiona la realidad, mientras colectivos denuncian revictimización de familias

Read more »

Anuncian nuevos bloqueos en Guanajuato por paro agrícola este lunes 20 de abrilEl Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C. acusó al gobierno federal de no cumplir acuerdos, por lo que retomarán los bloqueos en Guanajuato

Read more »

Dos adolescentes, una mujer y cuatro hombres desaparecieron en Guanajuato ¿los has visto?En las últimas horas se han activado las fichas de búsqueda por dos menores, una mujer y cuatro hombres reportados como desaparecidos en Guanajuato

Read more »