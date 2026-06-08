Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en la CDMX

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla por lluvias de hasta 29 mm en varias alcaldías de la Ciudad de México. Se esperan tormentas eléctricas y posible granizo. Recomiendan evitar cruzar corrientes de agua y mantener limpias las coladeras.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en diversas alcaldías de la capital.

Según el informe más reciente del radar meteorológico de la CDMX, emitido a las 13:30 horas, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros en las demarcaciones de Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Además, se prevén lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa. Para el resto de la tarde y la noche, las lluvias se extenderán e intensificarán en toda la ciudad, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Ante este panorama, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes. Las autoridades exhortaron a la población a retirar la basura de las coladeras tanto en el interior como en el exterior de sus hogares para evitar encharcamientos.

Asimismo, se recomienda cerrar puertas y ventanas para proteger las viviendas de posibles filtraciones de agua. En caso de que sea necesario salir, se sugiere usar paraguas o impermeables y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, ya que podrían representar un riesgo para la integridad física. También se advierte sobre la posibilidad de caída de ramas, árboles y lonas debido a las ráfagas de viento que pueden acompañar a las tormentas.

La SGIRPC recordó que estas condiciones climáticas son típicas de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, pero que es fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades. La alerta amarilla implica que la población debe tomar precauciones y estar atenta a los cambios meteorológicos. Se recomienda no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas, y en caso de emergencia, llamar al 911.

La dependencia continuará monitoreando la evolución de las lluvias y actualizará las alertas según sea necesario para garantizar la seguridad de todos los capitalinos





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