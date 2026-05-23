Actividad Deportiva de Esta Viernes 23 de Mayo

Se presentarán diversas citas deportivas en diferentes países, desde la Copa Escocia, Campeonato de España y Fórmula Uno.

Para este 23 de mayo la actividad deportiva no se detiene y dará grandes emociones desde el inicio del día y hasta el último minuto.

Los mexicanos en Europa darán la campanada inicial con Julián Araujo donde su equipo buscará coronarse en la Copa Escocia y con la actuación de Álvaro Fidalgo en LaLiga de España con el Betis. Además no puedes perderte la Gran Final de la Concacaf W Champions Cup, donde las Águilas del América, campeonas de la Liga MX Femenil, buscarán un nuevo título en sus vitrinas En otro tipo de deportes contarás con toda la actividad de la Fórmula Uno con la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y el Box Televisa y la estelar de Yoali Mosqueda vs. José David Cogollo.

A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Escocia Campeonato De España Gran Final De La Concacaf W Champions Cup Fórmula Uno Carrera Sprint Del Gran Premio De Canadá Box Televisa Yoali Mosqueda Vs. José David Cogollo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modernizarán aeropuerto de Puebla y abrirán nuevas rutas para migrantes en Estados UnidosEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Stellantis ensamblará en Saltillo línea deportiva Rumble BeeSería a finales de 2026 cuando iniciaría la producción en su versión estándar

Read more »

Con perforación y rehabilitación de 71 pozos, buscan llevar agua por la red a más familias de EcatepecEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Kevin Warsh asume liderazgo de la Fed entre inflación y presión políticaEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »