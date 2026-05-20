Actividad Económica: Recuperación Moderada Modificada por Vulnerabilidades

La actividad económica en marzo y abril podría tener un repunte moderado, según las estimaciones a tasa mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la reactivación sería con riesgo y limitaciones, dada la persistencia de debilidades en las actividades manufacturero y industriales.

La actividad económica de marzo y abril podría tener un repunte moderado, de acuerdo con la estimación a tasa mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) prevé que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) crezca 0.1 por ciento en marzo y 0.3 por ciento en abril. Banamex y Grupo Financiero Monex ofrecen pronósticos similares.

Además, se mencionan riesgos y debilidades en el sector manufacturero y en las actividades industriales, especialmente en la manufactura y la construcción. La recuperación de la actividad económica se desaceleraría en los próximos meses, si no se materializan previsiones favorables





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