Activision retirará videos reales de la tragedia de Itaewon en Modern Warfare 4

Activision e Infinity Ward eliminarán el 12 de noviembre el material real de la tragedia de Itaewon en Modern Warfare 4 tras las críticas de las familias de las víctimas.

Activision e Infinity Ward anunciaron que retirarán de Call of Duty: Modern Warfare 4 el material en video de la tragedia de Itaewon, ocurrida en Seúl en 2022, después de las críticas de la Asociación de Familias en Duelo por los Desastres de Itaewon. La actualización con los cambios está programada para distribuirse el 12 de noviembre, según confirmó el editor tras reconocer su error.

El juego, que tuvo un debut exitoso a nivel mundial, utiliza imágenes reales de noticias dentro de su secuencia de introducción. Ese material muestra partes del incidente en el que 159 personas murieron aplastadas y asfixiadas durante los festejos de Noche de Brujas en el barrio de Itaewon, en la capital surcoreana.

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Polémica por el material real en el juego

La controversia surgió cuando se hizo público el uso de videos reales de la tragedia dentro del videojuego. La Asociación de Familias en Duelo por los Desastres de Itaewon criticó a Infinity Ward y Activision por emplear ese material en un producto lucrativo y de entretenimiento, y exigió respeto por los fallecidos y sus familiares.

El grupo pidió que el contenido en video se retirara del juego. La propuesta de la guerra contemporánea en un conflicto ficticio entre las dos Coreas no generó problema alguno, pero el uso de material real sobre una tragedia sí desató el rechazo de las familias.

Tras el escándalo, el editor y el desarrollador reconocieron su error y confirmaron que Modern Warfare 4 verá cambios en su secuencia de introducción. Activision emitió un comunicado en el que explicó su postura y ofreció disculpas a los afectados.

Comunicado de Activision y disculpas a las familias

En su comunicado, Activision señaló que Call of Duty: Modern Warfare 4 es una obra de ficción creada para ofrecer una inmersión realista. La empresa aclaró que, al usar imágenes reales de las noticias dentro del juego, nunca pretendió evocar ni trivializar ningún evento trágico, incluido lo sucedido con la multitud en Itaewon.

El editor indicó que las imágenes de video en cuestión serán eliminadas por completo mediante una actualización del juego programada para su distribución el 12 de noviembre. Además, expresó su profunda simpatía y disculpa hacia las familias y víctimas en duelo que resultaron heridas por este incidente, así como hacia todos a los que causó preocupación.

La tragedia de Itaewon ocurrió en 2022 durante los festejos de Noche de Brujas, cuando 159 personas murieron aplastadas y asfixiadas en una estampida humana en las calles de Seúl. El hecho marcó a Corea del Sur y generó un movimiento de familiares que exige respeto y memoria para las víctimas.

Contexto del lanzamiento y reacción de la industria

El debut de Call of Duty: Modern Warfare 4 fue exitoso a nivel mundial y la entrega se convirtió en una de las mejor calificadas de la serie, además de batir un récord de la franquicia. El título llegó después del controversial CoD: Black Ops 7 y acumuló buenas reseñas en su primera etapa.

Sin embargo, el uso de material real de una tragedia opacó parte de ese recibimiento y obligó a los responsables del juego a reaccionar con rapidez. La decisión de retirar el contenido busca reparar el vínculo con las familias afectadas y con la comunidad de jugadores.

La industria de los videojuegos suele recurrir a imágenes de noticias para reforzar el realismo de sus producciones. Este caso reabre el debate sobre los límites de ese recurso cuando se trata de hechos trágicos con víctimas reales y familiares que aún están en duelo.