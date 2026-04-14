Activista mexicano de derechos humanos, Raymundo Ramos, es designado objetivo criminal por Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como objetivo criminal a Raymundo Ramos, activista mexicano de derechos humanos, acusándolo de supuestos vínculos con el Cártel del Noroeste y de fabricar falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas. La designación se da en medio de investigaciones y controversias en torno a la labor del activista y la seguridad de los defensores de derechos humanos en México.

Un prominente defensor de los derechos humanos , conocido por sus constantes denuncias de graves abusos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas a lo largo de varios años, ha sido designado como objetivo criminal por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT). Raymundo Ramos , quien preside el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo , Tamaulipas, fue señalado por el Tesoro estadounidense de supuestamente simular ser un activista con el propósito de proteger a miembros del Cártel del Noroeste (CDN), una organización que surgió de una escisión de Los Zetas. Adicionalmente, se le acusa de fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército mexicano. En un comunicado emitido por el USDT, se afirmó que 'Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la imagen pública de CDN y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas contra el cártel'. El Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ), añadió que Ramos 'ha apoyado a CDN en esta función durante más de una década' y que presuntamente paga a individuos para que participen en protestas. Hasta el momento, el activista no ha emitido ninguna declaración en respuesta a las acusaciones del USDT, y la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha confirmado si se ha iniciado alguna investigación por parte del gobierno mexicano.

La controversia en torno a Raymundo Ramos se intensifica al considerar las revelaciones de grupos de defensa de los derechos digitales. En octubre de 2023, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de México, en colaboración con Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital con sede en Toronto, documentó que el teléfono de Ramos había sido infiltrado en 2020 a través del programa de espionaje Pegasus. Este software malicioso también afectó a cientos de activistas y periodistas mexicanos. Este hallazgo suscita preocupaciones significativas sobre la posible manipulación de información y la vulneración de la privacidad del activista, especialmente en el contexto de sus denuncias de abusos. Las acusaciones del USDT plantean interrogantes sobre la credibilidad de las denuncias de Ramos, pero también sobre las posibles motivaciones detrás de la designación y el impacto que podría tener en su capacidad para continuar su labor de defensa de los derechos humanos.

Las acusaciones contra Ramos se basan en un historial de denuncias de graves violaciones de derechos humanos. En febrero de 2020, el activista denunció que cinco jóvenes fueron atacados a tiros por miembros del Ejército cuando regresaban a sus hogares en una camioneta en Nuevo Laredo. Según su testimonio, uno de ellos habría sido 'rematado' con un disparo en la nuca. Además de estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, Ramos también ha acusado a integrantes de la Marina de participar en desapariciones forzadas, particularmente en el estado de Tamaulipas. En ambos casos, las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones y detuvieron a algunos efectivos. Familiares de dos víctimas, quienes optaron por permanecer en el anonimato por temor a represalias, expresaron a Reuters su frustración por la falta de justicia. El caso de Raymundo Ramos pone de manifiesto la compleja situación de los defensores de derechos humanos en México y la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones tanto del USDT como de las denuncias que Ramos ha presentado a lo largo de los años. La situación arroja serias dudas sobre la seguridad de aquellos que se atreven a denunciar las injusticias y la impunidad en el país.





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