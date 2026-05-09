Activistas acusan a las autoridades de Xalapa de desatender el maltrato animal

Activistas en Xalapa, estado de Veracruz, acusaron a las autoridades locales de no atenderproperamente los casos de maltrato animal, y además denunciaron la cancelación de campañas de esterilización de perros. La noticia se complementó con una reunión de Mario Delgado, coordinador del sistema de educación superior del Estado de Veracruz, con secretarios estatales de Educación y otras convocatorias. La noticia incluyó también la sanción de un complejo turístico y la crítica al costo de los servicios en Centros de Salud Animal.

Activistas acusan desidia de autoridades de Xalapa para atender maltrato animal; denuncian cancelación de campañas de esterilización Previamente, diversas organizaciones se habían quejado porque el municipio estaba mínimizando los casos de envenenamiento de perros en diversas zonas de la capital veracruzana Mario Delgado alista reunión con secretarios estatales de Educación; revisarán propuestas para cierre de ciclo escolar 2026Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "por eso estamos como estamos, el país no progresa" EU sanciona a complejo vacacional ligado al CJNG con sede en Nayarit; alerta por nuevos alias usados para estafar a estadounidensesmaltrato animalGobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que "educación debe ser prioridad" Los inconformes acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos, además del cobro en consultas para animales en situación de calle.

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