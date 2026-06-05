Activistas de Morena exhiben gastos de la Universidad de Guanajuato y exigen gratuidad de inscripciones

En conferencia de prensa, activistas de Morena presentaron el presupuesto 2026 de la Universidad de Guanajuato y denunciaron gastos en rentas y pensiones complementarias, así como la insuficiente asignación de recursos de inscripciones a becas. Argumentaron que los ingresos por inscripciones son una fracción pequeña del total y que, con una redistribución del gasto corriente, se podría eliminar el cobro. Además, señalaron superposición de pensiones y salarios altos de funcionarios.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, los activistas políticos Francisco Escamilla y Giovanni Camacho presentaron el presupuesto de ingresos de la Universidad de Guanajuato (UG) para el año 2026, que asciende a 4 mil 435 millones 551 mil 486 pesos.

Cuestionaron que una parte significativa de estos fondos se destine a gastos que consideran innecesarios, como el pago de renta de inmuebles por más de 50 millones de pesos anuales, a pesar de que la universidad cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario propio. También señalaron el desembolso en pensiones complementarias, adicionales a las otorgadas por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), que llegan hasta 95 mil pesos mensuales para 35 personas, entre ellas el exdiputado local Héctor Jaime Ramírez Barba.

Los representantes de Morena argumentaron que el presupuesto permite avanzar hacia la gratuidad de las inscripciones, pues los ingresos por este concepto no superan el 4% del total de egresos. El asesor jurídico de Morena en el Congreso local, también profesor y egresado de la UG, detalló casos de superposición de pensiones: José Manuel Cabrera Sixto recibe 29 mil pesos del ISSEG y 91 mil pesos de la UG; Arturo Lara López obtiene 95 mil pesos de la UG y 26 mil pesos del ISSEG; y Héctor Jaime Ramírez Barba tiene 24 mil pesos del ISSEG y un complemento de 52 mil pesos de la universidad.

Escamilla y Camacho, quienes impulsan la eliminación universal del cobro de inscripción, refutaron el argumento de las autoridades universitarias de que dichos cobros son necesarios para financiar becas y apoyos. Señalaron que en 2025 se recaudaron 161 millones de pesos por inscripciones, pero solo se destinaron 25.9 millones a becas, y en el presupuesto 2026 se asignan 85.9 millones de pesos a ayudas sociales y donativos, mientras que los ingresos por inscripciones suman 163.5 millones, lo que evidencia que cerca del 50% de ese dinero no se va a ese fin.

Además, indicaron que las condonaciones han disminuido: de 2022 a 2025 pasaron de 8,930 a 7,338, cubriendo solo el 15% de la matrícula de 46,000 estudiantes. Los activistas subrayaron que la universidad maneja más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos y es legítimo que la comunidad universitaria cuestione el uso del gasto corriente, como la renta de inmuebles y las pensiones complementarias.

También compararon el salario de la rectora general, Claudia Susana Gómez López, que supera al de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Concluyeron que, dado que las inscripciones representan una porción pequeña del presupuesto, es viable redistribuir el gasto para garantizar la gratuidad, sin necesidad de aumentar la deuda o afectar otros programas





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