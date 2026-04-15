Activistas denuncian envenenamiento de cacomixtles en Toluca y exigen acciones urgentes

La asociación ambientalista Eco Urban exige a las autoridades investigar y castigar el envenenamiento de cacomixtles en el Parque Matlazincas, criticando la falta de acción y proponiendo medidas para proteger la fauna y mejorar la atención de la Fiscalía.

Derik Vilchis Roa, presidente de la asociación ambientalista Eco Urban , ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna ( CEPANAF ) ante el envenenamiento de al menos siete cacomixtles en el Parque Matlazincas , también conocido como El Calvario de Toluca . La preocupación principal radica en la inacción de las autoridades y la falta de un plan de acción concreto para proteger la fauna silvestre presente en el parque, que incluye especies como ardillas, murciélagos y búhos. Vilchis Roa enfatizó la importancia de una coordinación efectiva entre la CEPANAF y el ayuntamiento de Toluca , proponiendo además la restricción de accesos al parque a solo dos puntos específicos: el acceso de Quintana Roo y el de José María Oviedo, con el objetivo de controlar la actividad delictiva y el consumo de sustancias que, según se ha observado, se concentran en el acceso del callejón.

En una conferencia de prensa, el presidente de Eco Urban manifestó su decepción ante la falta de respuesta de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y la escasa acción del ayuntamiento de Toluca, que se limitó a realizar un simple rondín después de conocerse el envenenamiento. Ante esta situación, Vilchis Roa instó al gobierno municipal a instalar dos cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Calvario, específicamente en la calle Silvano García, donde se han encontrado no solo cacomixtles muertos, sino también gatos presuntamente sacrificados en rituales, y en la calle José María Oviedo, donde reside el presunto responsable del envenenamiento, ya identificado.

Destacó la importancia de proteger esta especie endémica, víctima de ataques con raticida esparcido en trozos de salchicha. Si bien, hasta el momento, no se han encontrado más ejemplares muertos, el activista aseguró que no bajarán la guardia y que intensificarán los rondines vecinales, especialmente durante las temporadas de menor afluencia en el parque. Asimismo, se está dando seguimiento a denuncias de casos similares, como uno ocurrido en Cacalomacán, donde los cacomixtles fueron privados de la vida a golpes.

El activista hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de los cacomixtles en el ecosistema, resaltando que no son peligrosos ni transmiten rabia, y que son fundamentales para el equilibrio ambiental. Además, solicitó la imposición de sanciones severas para los responsables de estos actos, ya que en muchos casos solo se enfrentan a multas económicas, a pesar de tratarse de delitos penales. En este sentido, Eco Urban planea organizar un foro con especialistas para proponer corredores ambientales en El Calvario, Carranza, Ciudad Universitaria y el parque Sierra Morelos.

Por otra parte, Vilchis Roa denunció la mala atención recibida por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente en el Centro de Justicia de Tlalnepantla, donde testificaron el pasado 17 de marzo, señalando que el traslado desde Toluca representa una dificultad para los denunciantes. Criticó la falta de información proporcionada por el personal de la Fiscalía, la actitud arrogante e insensible mostrada, y la falta de capacitación para atender este tipo de delitos.

Finalmente, hizo un llamado a la creación de oficinas de la Fiscalía Especializada en materia ambiental en los municipios o regiones de la entidad, y a una mayor capacitación del personal.





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