Organizaciones piden expertos extranjeros para evaluar a Ely en el Zoológico de San Juan de Aragón, mientras rechazan la falta de cumplimiento de órdenes judiciales.

Organizaciones defensoras de los derechos animales han intensificado sus llamados para que la elefanta Ely, que reside en el Zoológico de Educación y Conservación del Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México, reciba una evaluación médica urgente realizada por especialistas internacionales sin conflictos de intereses. La elefanta de especie loxodonta africana, cuyo rango de edad se estima entre 41 y 42 años, presenta evidentes signos de deterioro físico y dificultades significativas para caminar, lo que ha generado alarma en sus defensores.

Críticas al estado de salud de Ely

Diana Valencia, directora de la organización Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, ha liderado la campaña para garantizar el bienestar de Ely, señalando que la situación de la animal requiere la intervención inmediata de expertos en rehabilitación y reubicación de elefantes cautivos. Los activistas argumentan que no se trata únicamente de una cuestión estética, sino de un problema de salud grave que afecta la movilidad de la animal, específicamente sus cuatro patas.

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El último dictamen emitido por Scott Blais, director ejecutivo del santuario de Brasil, respalda estas preocupaciones al determinar que Ely está muy delicada de salud. Este informe es crucial para los defensores, quienes sostienen que la apariencia física de la animal es secundaria frente al riesgo real de una vida basada en el sufrimiento físico continuo y la incapacidad de movimiento adecuado.

Antecedentes legales y judiciales

El gobierno de la Ciudad de México adquirió a Ely en el año 2012 a un circo, donde permaneció viviendo de manera solitaria durante siete años dentro de las instalaciones del Zoológico de San Juan de Aragón. En el año 2021, la organización Va por sus Derechos interpuso un amparo legal que solicitaba el traslado de Ely a un santuario donde pudiera interactuar con otros ejemplares, mejorar sus articulaciones y tener la oportunidad de procrear.

Cuatro años después de la presentación de dicho recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de traslado al santuario. No obstante, el máximo tribunal ratificó otra resolución, identificada con el número de expediente 697/2024, que ordena al gobierno capitalino mejorar las condiciones del recinto de Ely y elaborar un plan específico de enriquecimiento ambiental para su bienestar.

Cumplimiento de órdenes y riesgos futuros

Durante el proceso judicial, las autoridades locales trasladaron a otras dos elefantas, identificadas como Gipsy y Annie, al recinto de Ely con el objetivo de evitar su aislamiento. Sin embargo, más de un año después de la resolución de la Corte, los activistas consideran que las medidas ordenadas no se han cumplido a cabalidad y que la situación de la animal sigue siendo crítica.

Los defensores advierten sobre el peligro de que las autoridades locales tomen una decisión irreversible que podría derivar en la eutanasia de Ely, un riesgo que comparan con el caso precedente de la elefanta Maggie. La insistencia en buscar una evaluación externa busca prevenir un desenlace trágico ante la falta de confianza en la capacidad actual de las autoridades locales para proteger la vida y salud de la animal.