Activistas instalan altar en Guanajuato para recordar a víctimas de feminicidio

Activistas instalaron en Guanajuato un altar para honrar a mujeres víctimas de feminicidio y violencia, y exigir justicia y memoria para ellas.

Activistas instalaron este sábado 31 de octubre en Guanajuato un altar para honrar la memoria de las mujeres asesinadas en la entidad, visibilizar sus historias y exigir justicia. La actividad buscó que los nombres de las víctimas no queden en el olvido.

Según explicaron las integrantes del colectivo, la violencia contra las mujeres sigue presente en el estado. Afirmaron que solamente dos casos han sido reconocidos oficialmente bajo la clasificación de feminicidio.

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Un altar con siluetas, flores y veladoras

El altar estuvo integrado por siluetas que representaron a mujeres víctimas de feminicidio y violencia, acompañadas de flores y veladoras. Cada figura buscaba recordar a una persona concreta.

Las activistas explicaron que desde hace varios años realizan esta actividad. Lamentaron que cada año tengan que volver a recordar a las víctimas.

Expresaron que es muy difícil y lamentable tener que seguir haciéndolo cada año. Desean que llegue un año en el que ya no sea necesario repetir este acto.

Las organizaciones de mujeres consideran que el reconocimiento oficial de los feminicidios es clave para conocer la magnitud del problema y dar seguimiento a las investigaciones.

Memoria, justicia y resistencia frente a la violencia

Indicaron que el propósito no es solamente colocar flores como adorno. Su objetivo es evitar que los nombres y las historias de las mujeres caigan en el olvido.

Señalaron que quieren honrar a las víctimas, impulsar la memoria y exigir justicia. Dijeron a las víctimas y a sus familias que no las olvidan y que sus vidas importan.

Añadieron que el altar también representa una forma de resistencia. Con esta acción exigen al Estado que reconozca la dimensión del problema y responda a las demandas de las familias.

Cómo participar y el sentido de las consignas

Las activistas invitaron a la ciudadanía a acompañarlas y a colaborar con flores, de preferencia en maceta, y con veladoras para la instalación del altar.

La actividad se realizó bajo las consignas Ni una menos y Vivas nos queremos. Ambos lemas han sido utilizados por el movimiento feminista en distintos países de América Latina para denunciar el feminicidio y la violencia de género.

Ni una menos surgió en Argentina en 2015 como una movilización contra el feminicidio y se extendió rápidamente a otros países de la región. Desde entonces, sus consignas forman parte de las protestas y actos de memoria que realizan colectivos de mujeres.

El altar instalado en Guanajuato refleja la preocupación de colectivos que siguen exigiendo justicia, memoria y reconocimiento oficial para cada víctima de feminicidio y violencia en el estado.