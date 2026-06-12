Actor Alejandro Speitzer 'asaltado' por influencer en Mundial 2026

El actor Alejandro Speitzer, originario de Culiacán, fue uno de los asistentes al partido de México vs Sudáfrica y junto a otros famosos como Juan Pa Zurita, El Escorpión Dorado, Kenia Os, y es que, antes de llegar al Estadio CDMX, los famosos veían distribuidos en varias camionetas, por lo que El Escorpión Dorado comenzó a grabar desde el interior del vehículo y externó tener sed, por lo que tomó la decisión de bajarse para ir a ‘asaltar’ la camioneta de enfrente. Tras compartirle algunas latas de bebidas, Alejandro Speitzer también entró en ambiente y le mostró al Escorpión Dorado que él también se puede convertir en un enmascarado.

Este jueves 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026 en donde Shakira , Belinda , Maná , Los Ángeles Azules , Lila Downs y muchos más estuvieron a cargo del show antes del partido de México vs Sudáfrica en donde la selección tricolor ganó dos a cero.

A este arranque del evento deportivo más importante del mundo y al partido inaugural asistieron miles de espectadores entre ellos muchísimos influencers y actores, uno de los que estuvo presente en el Estadio CDMX fue el actor Alejandro Speitzer quien antes de llegar al recinto fue ‘asaltado’ por un famoso influencer y todo quedó grabado





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