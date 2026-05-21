Actor de 'Había una vez en… Hollywood' asegura que Quentin Tarantino amenazó a Brad Pitt

La noticia destaca la afirmación del actor de haber sido amenazado por Quentin Tarantino durante el rodaje de 'Había una vez en… Hollywood' por parquear una toma.

Actor de 'En la montaña hay una estrella' asegura que Quentin Tarantino amenazó a Brad Pitt : 'Estará acabado en esta industria'. Vuelve a llamar la atención justo cuando el actor se prepara para regresar como Cliff Booth en el spin-off de...

, compañero de reparto en la cinta de 2019, quien aseguró que Tarantino reprendió con dureza a Pitt durante el rodaje por detener una toma. Quentin Tarantino responde a las críticas negativas de Rosanna Arquette: 'Ojalá que la publicidad que recibes por faltarme al respeto haya valido la pena'. Despierta a George Spahn, el dueño ciego del rancho donde se refugia parte de la familia Manson





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Tarantino Brad Pitt Haciendo Realidad Una Amenaza

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