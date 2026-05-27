Actor de Jujutsu Kaisen demanda a TikTok por uso ilegal de su voz con IA

Kenjiro Tsuda, actor de voz de Jujutsu Kaisen y Golden Kamuy, presentó una demanda contra TikTok por presunto uso ilegal de una voz generada con IA. El caso preocupa a la industria del anime por el impacto que podría tener en los actores de voz profesionales.

Kenjiro Tsuda , reconocido actor de voz japonés conocido por interpretar a Kento Nanami en Jujutsu Kaisen y a Hyakunosuke Ogata en Golden Kamuy, ha presentado una demanda contra TikTok por el supuesto uso ilegal de su voz mediante inteligencia artificial.

La demanda alega que una cuenta anónima en la plataforma publicó al menos 188 videos entre julio de 2024 y noviembre de 2025, utilizando una voz generada por IA que imita de manera muy cercana el característico tono grave del actor. Según el equipo legal de Tsuda, esta imitación no solo infringe sus derechos de publicidad, sino que también viola la Ley de Prevención de Competencia Desleal en Japón, ya que el contenido generaba ingresos mensuales estimados entre ¥500,000 y ¥750,000 JPY (aproximadamente $3,400 a $5,100 USD).

Los abogados describen la voz como una réplica de su famoso tono bajo, suave y profundo, una de las principales razones por las que se ha convertido en una figura tan popular en el anime y los videojuegos. Por su parte, la defensa de TikTok argumenta que la narración no necesariamente imita directamente a Tsuda y podría tratarse simplemente de una voz masculina genérica.

Incluso señalaron que el audio podría haberse entrenado utilizando grabaciones de un amigo del creador de contenido, según perfiles externos relacionados con la cuenta. También sostienen que los comentarios de los usuarios se centraban en el contenido de los videos y no en reconocer la voz de Kenjiro Tsuda.

Sin embargo, el abogado del actor, Kei Hiranobu, ha dejado claro que el caso va más allá de una sola cuenta y busca sentar un precedente sobre el uso no autorizado de voces con IA. Hiranobu advirtió que permitir imitaciones de voz generadas con IA sin regulación podría poner en riesgo el futuro de toda la industria de actuación de voz en Japón.

Ya se han realizado varias sesiones privadas relacionadas con el caso y se espera que el primer argumento oral oficial tenga lugar durante el verano de 2025. Este caso ha generado gran preocupación en la industria del doblaje japonés, ya que podría convertirse en uno de los más importantes hasta ahora relacionados con inteligencia artificial, derechos de voz y contenido digital en Japón.

Los actores de voz temen que, sin una regulación adecuada, la IA pueda replicar sus voces sin permiso y afectar sus ingresos y reputación. La decisión judicial podría tener implicaciones no solo para TikTok, sino para todas las plataformas que permitan contenido generado con IA.

Kenjiro Tsuda, con su distintiva voz grave, se ha convertido en un icono del anime, y su lucha legal busca proteger no solo su identidad, sino también los cimientos de una industria que depende del talento humano. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que la ley debería proteger a los actores de voz del uso no autorizado de su voz





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