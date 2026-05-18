Actor despeja rumores de bancarrota: 'No estoy arruinado, ¡estoy a tope! y son amenazantemente feliz'

El actor устраняет последние слухи о том, что он находится в состоянии банкротства и посвящает последнее время работе в театре в Малага, Испания. Он объясняет свою финансовую ситуацию, а также причину, по которой он выбрал театр, несмотря на недостаток прибыли от него.
Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe.
Lo siento por aquellos que pudieran encontrar un cierto placer en que esto fuese así. Hablé directamente sobre el proyecto de Teatro del Soho CaixaBank, en el que se planteó 'hacer las cosas como creo que se deben hacer' y 'buscar la excelencia' pese a las pérdidas económicas que 'puede asumir sin ningún problema'. Agregé: 'Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo'.
'Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera', señaló.
Lo siento por aquellos que pudiesen... , aseguró que continuará trabajando en el teatro y aclaró que la empresa opera como un teatro público
