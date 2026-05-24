Actor Horacio García Rojas protagoniza la serie donde los muertos vuelven gracias a la tecnología

Futuro desierto es una serie de ciencia ficción producida por Lucía y Nicolás Puenzo y protagonizada por José María Yazpik, Karla Souza, Ilse Salas, Flavio Medina y Natasha Dupeyrón.
Horacio García Rojas actúa en la serie donde los muertos 'vuelvan' gracias a la tecnología, Una niña pregunta a su mamá cómo murió y otra mujer se quita un ojo como si nada.
Suena dantesco, pero en realidad no son humanos, sino algo llamado Agente No Biológico Inteligente, creados para sustituir a quienes ya fallecieron y ayudar en el dolor de las familias.
'Es una historia situada en un futuro muy cercano, interesante por ver cuáles son los límites de la tecnología y a dónde llega lo humano, en dónde radica el alma que es contradictoria, corrompible', reflexiona el actor Horacio García Rojas de la serie de ciencia ficción Futuro desierto. La producción está protagonizada por José María Yazpik y un reparto que incluye a Karla Souza, Ilse Salas, Flavio Medina y Natasha Dupeyrón.
García Rojas le toca ser un ingeniero chiapaneco, hablante del tsental, que justo tiene relación con una ANBI. La serie inicia cuando un psicólogo (Yazpik) que carga con la muerte de su esposa, crea robots humanoides para ayudar en el dolor, hasta que hay visos de que comienzan a tener algo más que lo artificial.
'El protagonista es trasladado a un pueblo para poner a prueba a estos organismos para ver cómo interactúan', cuenta el actor
