Actor Stacy Keach, estrella de Prison Break, fallece a los 85 años en Polonia

El actor estadounidense Stacy Keach murió tras una batalla contra insuficiencia cardiaca. Conocido por su papel en Prison Break y The New Mike Hammer, su legado abarca cine, televisión y teatro.

El actor Stacy Keach, de 85 años, falleció el martes 10 de noviembre en su domicilio en Magdalenka, Polonia, según informó su esposa, la actriz Malgosia Tomassi Keach. La pérdida se debe a una larga y complicada lucha contra insuficiencia cardiaca y una grave afección cardíaca.

Trayectoria mundialmente reconocida

Keach nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Desde sus primeros papeles en teatro, construyó una carrera que se extiende por más de seis décadas, destacándose en cine, cine y teatro. Entre sus créditos más emblemáticos se encuentran la interpretación de Henry Pope, alcaide de la prisión de Fox River en la serie Prison Break, y de Mike Hammer, detective privado en The New Mike Hammer de los años 80.

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Su versatilidad se refleja en trabajos como Los Simpsons, Blue Bloods, American History X, Nebraska, The Bourne Legacy y varias películas y miniseries inspiradas en Shakespeare. En 1979, recibió un Globo de Oro por su ejecución de Ernest Hemingway en una miniserie, y en 1983 fue nominado al Premio Tony por la obra Indians.

Problemas legales y adicción a la cocaína

En 1984, mientras interpretaba a Mike Hammer en la serie, Keach fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, Londres, por intentar introducir 1,3 onzas de cocaína en una lata de crema de afeitar en aerosol dentro de su equipaje. Él y su secretario fueron arrestados; el actor, de 44 años en ese momento, fue condenado a nueve meses de prisión, pero salió antes tras seis meses. Más tarde confesó que había estado adicto a la cocaína desde mediados de la década de 1970.

Últimos años y legado

En el 2017, Keach sufrió un infarto mientras se encontraba en el escenario de Chicago, interpretando el monólogo Pamplona sobre Hemingway; el episodio provocó la cancelación de la temporada. En los años finales, trabajó en la serie Man With a Plan de CBS.

Su muerte marca el fin de una época en la que Stacy Keach se consolidó como un intérprete preeminente de Shakespeare y favorito de directores legendarios como John Huston. Su legado sigue inspirando a actuadores y directivo a nivel internacional.