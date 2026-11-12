Actores de doblaje exigen pago digno frente a stars en Wildwood

La industria del doblaje en México debate salarios abismales y contratación de influencers. Actores piden justicia tras polémica en Wildwood.

La crítica de la industria del doblaje en México ha llegado a un punto de inflexión tras la controversia generada por la película Wildwood: El bosque salvaje. Esta disputa revela las profundas divisiones existentes entre los actores de doblaje profesionales y las celebridades o influencers que han comenzado a ocupar espacios en grandes producciones cinematográficas. El reclamo central gira en torno a la necesidad de un reconocimiento profesional adecuado, remuneraciones justas y condiciones laborales dignas que salvaguarden el futuro de esta profesión.

La polémica se intensificó cuando Imagem Films México decidió grabar nuevamente las voces principales de la cinta de LAIKA Studios. Esta decisión llegó tras las fuertes críticas del público ante las interpretaciones originales de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García. La distribución de la película, Imagem Films México, anunció entonces la creación de una nueva versión con las voces de Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim. Emilio Treviño conservó su participación en esta segunda grabación. Aurora Mijangos, directora de doblaje, afirmó a La Razón que la audiencia actual ya no acepta cualquier producción sin cuestionar su calidad.

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Diferencias Salariales Abismales y Desigualdad

La desigualdad económica entre los llamados star talents y los profesionales del doblaje se ha vuelto insostenible según los actores del gremio. Octavio Rojas y Gerardo García han destacado la brecha salarial como uno de los problemas más críticos. Rojas resumió la situación señalando que la diferencia entre lo que ganan las celebridades y los intérpretes profesionales es abismal. Expuso específicamente que a los influencers se les pagan quinientos mil pesos, mientras que a los actores profesionales se les paga entre siete u ocho mil pesos, llegando como máximo a veinte mil pesos.

Los profesionales del sector también cuestionan las tarifas vigentes, alegando que siguen utilizando tabuladores de los años ochenta. Esta situación refleja una realidad laboral donde la preparación técnica no se ve reflejada en la compensación económica. Aunque Mariana Lodoza, actriz con experiencia desde los tres años, señaló que es desafortunado lo ocurrido con Wildwood, también expresó su satisfacción por el aumento en el reconocimiento hacia los actores de doblaje. Considera que este escándalo ha obligado a la industria a prestar más atención a su labor.

Protección de Voces y Futuro Profesional

La preocupación por la identidad vocal también ha cobrado fuerza ante el avance de la Inteligencia Artificial. Aurora Mijangos participa activamente en iniciativas para defender los derechos de los intérpretes. Actualmente, acompaña el caso del locutor Diego Carreto, cuya voz habría sido clonada sin consentimiento para materiales relacionados con el Gobierno de Guanajuato. Se ha establecido que el 2 de diciembre está prevista una primera cita para buscar un acuerdo antes de considerar una demanda legal. Esta situación añade otra capa de urgencia a las negociaciones laborales del sector.

Gabriel Kobayashi, actor, director y empresario al frente de la productora Made in Spanish, ofrece una perspectiva distinta pero crítica. Con 54 años de trayectoria, cuestiona los talleres que prometen preparar actores de doblaje en apenas unas horas. Defiende firmemente la formación teatral y señala que el doblaje es una profesión que debe respetarse por la calidad que ha puesto en alto el nombre de México. Sostiene que las compañías deben tomar en cuenta esta realidad profesional al contratar.

México concentra alrededor del 60 por ciento del mercado mundial de doblaje en español. Esta posición dominante sostiene una industria de la que dependen más de 10 mil trabajadores. La disputa actual amenaza no solo los salarios, sino la identidad cultural de estas producciones. Mientras que personalidades como Luisito Comunica y Gabriel Montiel han participado en grandes franquicias, los actores profesionales continúan luchando por condiciones equitativas y respeto en un mercado que ellos mismos han ayudado a consolidar.