La estrella del cine eligió un vestido metálico de la colección otoño-invierno 2007 de Giles Deacon para los premios de la Academia, liderando las tendencias de estilo en los Governors Awards 2026 en Hollywood.

La actriz principal protagonizó un momento inolvidable en la alfombra roja de los Governors Awards 2026 al elegir una pieza histórica de su armario personal. Se presentó en la ceremonia de premiación con un vestido metálico dorado de la firma británica Giles Deacon, específicamente de la colección otoño-invierno 2007. Esta decisión demuestra su preferencia por el estilo vintage y su capacidad para convertir prendas de archivo en declaraciones de moda contemporáneas.

Diseño arquitectónico de Giles Deacon

La prenda seleccionada destaca por su silueta escultural y sus volúmenes pronunciados a la altura de las caderas, alejándose de las formas tradicionales de gala. El diseño presenta un escote palabra de honor y un cuerpo ajustado con una estructura rígida que amplifica visualmente la figura de la actriz. La falda cae en una línea larga y estrecha, cubierta por una textura metálica que refleja la luz con el movimiento, creando un efecto visual impactante.

Also read IECM autoriza reciclaje de boletas de COPACO y consultas presupuestales 2026-2027

Colaboración estratégica con Law Roach

El estilista Law Roach, conocido por convertir las elecciones vintage de la actriz en momentos relevantes de la alfombra roja, curó este look para la ocasión. Roach suele buscar diseños de colecciones anteriores que tengan una identidad visual reconocible y que dialoguen con el momento profesional que atraviesa la actriz. Su enfoque en proporciones exageradas y formas escultóricas resulta especialmente reconocible en esta propuesta, combinando referencias históricas con teatralidad.

Detalles del estilismo y accesorios

Para completar el atuendo, la actriz optó por joyería de la marca Chopard y un reloj Rolex vintage. Estos accesorios acompañaron el acabado metálico del vestido sin competir con su construcción compleja, permitiendo que la prenda concentrara prácticamente toda la atención visual. La elección de estos complementos tradicionales elevó el conjunto, equilibrando la modernidad de la silueta con la elegancia atemporal de las joyas.

Impacto en la temporada de premios

La presentación tuvo lugar en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood, marcando el inicio oficial de la temporada de premios 2027. La ceremonia reunió a figuras clave de la industria como Emma Stone, Florence Pugh, Penélope Cruz, Charlize Theron y Pedro Pascal. El estilo de la protagonista demostró que el vestuario puede construir una narrativa alrededor de una película sin recurrir a referencias literales o disfraces temáticos, influyendo en las tendencias de la temporada.