Actriz Kate del Castillo y alcaldes en polémica en México

La actriz Kate del Castillo y varios alcaldes en México se encuentran en medio de polémicas políticas. La actriz fue censurada por hablar en contra de la tauromaquia, mientras que los alcaldes se enfrentan a críticas por sus decisiones y comportamientos.

La actriz Kate del Castillo estuvo a punto de ser censurada después de pronunciarse en contra de la tauromaquia y pedir al gobernador que prohíba las corridas de toros.

Sin embargo, su petición no fue bien recibida por los legisladores, quienes la acusaron de hacer apología del delito y le recordaron su comunicación con Joaquín El Chapo Guzmán. En otro tema, el alcalde de Zacatecas, Miguel, posteó en redes sociales contra los morenistas y llamó a uno de ellos 'pepenador', lo que llevó a una disculpa por parte de Miguel.

La alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola, busca repetir como presidenta municipal, pero se le pide que transparente su administración y dé resultados. En lugar de eso, se enfoca en regalar bolsas del mandado en colonias populares





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