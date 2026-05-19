Actual oficialismo en México debilita la educación y promueve la mediocridad

La educación en México ha sido subordinada a intereses políticos e ideológicos de corto plazo, lo que ha llevado a la progresión en la degradación de la educación pública y a la supresión de evaluaciones y calificaciones en los nuevos libros de texto. Esto ha llevado a una formación deficitaria que afecta a las generaciones enteras y limita la inversión en favor de los niños y jóvenes.

El actual oficialismo ha producido una contrarreforma que ha suposicionado cambios negativos en la educación pública de México. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación han sido cancelados.

Los libros de textos, plagados de errores y deficiencias, han generado confusión en los contenidos educativos y han llevado a la supresión de evaluaciones y calificaciones. La degradación de la educación pública en México depende ahora de intereses políticos e ideológicos de corto plazo





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