Actualización de incidentes viales: accidentes y reducciones de carriles en carreteras mexicanas

Capufe informa sobre los principales accidentes y bloqueos que afectan la red carretera nacional, indicando carreteras con reducciones de carriles y recomendaciones para conductores.

Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe , han emitido un comunicado en el que se detallan las principales incidencias que afectan a la red carretera nacional en el transcurso del día.

La mayor parte de los incidentes reportados se deben a accidentes de tránsito, por lo que se hace un llamado a los conductores a extremar sus precauciones antes de emprender cualquier desplazamiento. Se recomienda consultar de forma permanente los canales oficiales en la red social X, donde se encuentran las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE, que publican actualizaciones en tiempo real sobre cierres, restricciones y maniobras de emergencia en la infraestructura vial.

A continuación, se presenta el listado actualizado de las carreteras que presentan alguna clase de afectación, ya sea por cierres temporales, incidentes menores o la presencia de manifestantes. En la autopista Tijuana‑Ensenada, en el kilómetro 12, la circulación se ha restablecido tras la atención de un accidente que había bloqueado la vía en dirección Tijuana.

En el mismo corredor, a los 22 kilómetros, se registra una reducción de carriles en el retorno de la autopista debido a la atención de un choque frontal que requirió la presencia de unidades de emergencia y la remoción de los vehículos involucrados. Por otro lado, en la autopista Acayucan‑Cosoleacaque, kilómetro 17, la circulación se normalizó luego de atender un incidente que había generado una breve interrupción del tráfico en sentido Cosoleacaque.

En el Libramiento de Cuernavaca, a los 88 kilómetros en dirección a Acapulco, se observó una reducción de carriles laterales y de la zona de salida a Plaza Galerías, consecuencia de un accidente que obligó a los operarios a ejecutar maniobras de rescate y a retirar la carga involucrada. Sin embargo, la circulación fue restablecida posteriormente en el mismo tramo después de que el incidente fuera totalmente resuelto.

En la autopista México‑Cuernavaca, kilómetro 79, y en la ruta La Tinaja‑Isla, kilómetro 31, continúan las reducciones de carriles; la primera por la salida del camino de un vehículo que quedó atrapado, y la segunda por maniobras de retiro de una unidad siniestrada. En la autopista Isla‑Acayucan, kilómetro 181, la reducción se debe a una falla mecánica de un tractocamión que quedó inmovilizado, obligando a la autoridad a cerrar temporalmente uno de los carriles para efectuar la reparación y reubicación del vehículo.

Finalmente, la autopista Las Choapas‑Ocozocoautla, kilómetro 99, ya ha recuperado la plena circulación en ambos sentidos tras la atención del accidente que había detenido el tráfico. Se insta a los usuarios a respetar las señales de desvío y a mantenerse informados mediante los canales oficiales para evitar contratiempos y garantizar la seguridad vial





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidentes Reducción De Carriles Capufe Carreteras Mexicanas Seguridad Vial

United States Latest News, United States Headlines