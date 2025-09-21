Actualización sobre la Explosión en Iztapalapa: 27 Fallecidos y 18 Hospitalizados

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa sobre las últimas actualizaciones del trágico incidente en Puente la Concordia, Iztapalapa. Se reportan 27 fallecidos, 18 hospitalizados y 39 altas médicas. La investigación sobre las causas de la explosión continúa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la noche del sábado 20 de septiembre que el número de fallecidos a causa de la explosión en el Puente La Concordia se mantiene en 27. En el último informe emitido por la dependencia sanitaria, se reveló que aún permanecen hospitalizadas 18 personas.

La tragedia, que sacudió la alcaldía de Iztapalapa, ha dejado una profunda huella en la comunidad, con familias sufriendo la pérdida de seres queridos y otros luchando por recuperarse de las graves heridas sufridas. Los esfuerzos de las autoridades se centran en brindar atención médica a los heridos, investigar las causas del siniestro y ofrecer apoyo a las familias afectadas. La magnitud del impacto ha requerido una respuesta coordinada de diversas instituciones, incluyendo servicios de emergencia, hospitales y organizaciones de asistencia social, para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo de las víctimas y sus familias. La comunidad ha mostrado un fuerte espíritu de solidaridad, con iniciativas de apoyo y donaciones que buscan mitigar los efectos devastadores de la explosión.\Paralelamente, la Secretaría de Salud capitalina informó que 39 personas han sido dadas de alta tras la explosión de la pipa en el oriente de la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa. Este dato representa un rayo de esperanza en medio de la tragedia, evidenciando la recuperación de algunos de los heridos y el arduo trabajo del personal médico. La atención médica se ha enfocado en proporcionar los cuidados necesarios para la recuperación de los pacientes, tanto física como emocionalmente. Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre el caso, incluyendo detalles sobre las investigaciones en curso y las medidas de seguridad que se implementarán para prevenir futuros incidentes similares. La búsqueda de respuestas y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la justicia y evitar que tragedias como esta se repitan. La información oficial sobre las causas del siniestro es crucial para determinar responsabilidades y tomar las acciones necesarias para mejorar la seguridad en el transporte y manejo de sustancias peligrosas.\De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la última víctima mortal fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad. Ricardo, quien resultó afectado por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia de Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, fue ingresado al Hospital General Rubén Leñero, donde luchó por su vida durante 10 días. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones le impidió recuperarse, y finalmente perdió la vida. Entre las 18 personas que permanecen hospitalizadas por la tragedia, se encuentran 3 bebés: Uriel Antonio Rosas Guerrero, de 1.5 años; Jaclyn Azulet Carrillo Matías, de 2 años; e Isaí Santiago Ramírez Cano, de 2 años. Además, la madre de este último, Tiffany Odette Cano González, de tan solo 16 años de edad, también se encuentra hospitalizada. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló que la pipa que explotó provenía de Tuxpan, Veracruz, y tenía como destino una gasera ubicada en la alcaldía de Tláhuac, al sur-oriente de la Ciudad de México. La funcionaria precisó que, en su recorrido, la pipa “tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla”. La investigación continúa para determinar las causas exactas de la explosión y las responsabilidades correspondientes





