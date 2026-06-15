El premier de la red social X anunció que la ceremonia oficial de firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Suiza.

El premier de la red social X anunció que luego de intensas conversaciones, ambas partes han acordado que la ceremonia oficial de firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Suiza .

Los mediadores del conflicto facilitarán una serie de encuentros entre las partes involucradas. Estas reuniones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma. Según el premier, ambos lados han declarado la inmediata y permanente terminación de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo en Irán. Los compromisos de Irán comenzarán tras la firma de un memorándum de entendimiento, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

Sin embargo, se trata apenas de una primera etapa, ya que posteriormente se llevarán a cabo otras acciones para cumplir con las obligaciones inmediatas en virtud del memorando de entendimiento. Estas acciones incluyen el levantamiento y fin del bloqueo, el cese de hostilidades y operaciones militares, así como la liberación de los fondos congelados de Irán. El premier también mencionó que se están coordinando los detalles de quién asistirá a la ceremonia de firma, y que planea estar allí.

La ceremonia de firma de este acuerdo de paz es un paso importante hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Es importante destacar que este acuerdo no solo beneficia a ambos países, sino que también puede tener un impacto positivo en la región y en el mundo en general





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