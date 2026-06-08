Acuerdo en la cuenca La Antigua para diseñar una estrategia de saneamiento

El acuerdo entre autoridades municipales, organismos operadores de agua, especialistas, académicos y habitantes de la cuenca La Antigua fue resultado del Foro ‘Co-construcción de una estrategia de manejo y gestión de aguas residuales en la cuenca La Antigua’, realizado en Jalcomulco. Durante el encuentro, se identificaron estrategias para atender la contaminación por materia fecal en arroyos y ríos de esa región de Veracruz.

El acuerdo entre autoridades municipales, organismos operadores de agua, especialistas, académicos y habitantes de la cuenca La Antigua fue resultado del Foro ‘Co-construcción de una estrategia de manejo y gestión de aguas residuales en la cuenca La Antigua’, realizado en Jalcomulco.

Durante el encuentro, se identificaron estrategias para atender la contaminación por materia fecal en arroyos y ríos de esa región de Veracruz. La organización Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres convocó a 85 personas, entre autoridades de Xalapa, Coatepec, Xico, Tlaltetela, Cosautlán, Apazapan y Jalcomulco, así como representantes de la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa y Coatepec, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

La contaminación de los arroyos y ríos por materia fecal ha sido un problema en la cuenca La Antigua durante décadas, y se han faltado políticas públicas para prevenir y mitigar la contaminación. Según estudios, la contaminación severa con materia fecal afecta a 64 por ciento de los sitios monitoreados.

En marzo de 2025, PUCARL y organizaciones civiles promovieron una demanda de amparo para exigir el saneamiento de los ríos, y en mayo de ese año, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz otorgó medidas cautelares y ordenó a autoridades competentes realizar acciones para descontaminar los cuerpos de agua. Durante el foro se revisaron alternativas de tratamiento de aguas residuales en distintas escalas y se analizaron opciones de financiamiento y la experiencia de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila.

Los asistentes trabajaron en mesas por municipio para identificar alternativas de saneamiento según el tamaño de la población y el volumen de aguas residuales generado. Como resultado del encuentro, se avanzó en el diseño de una estrategia integral de manejo y tratamiento de aguas residuales para la cuenca La Antigua.

Los pobladores y las autoridades de distinto nivel fortalecerán su conocimiento técnico para la toma de decisiones y se establecerán mecanismos de coordinación entre la sociedad civil, autoridades y personas expertas. En los próximos tres meses, los participantes revisarán y ajustarán el diagnóstico y las estrategias para el saneamiento de tramos de ríos, con el objetivo de elaborar un documento que oriente las acciones de los municipios.

PUCARL llamó a sumarse al proceso a los municipios de Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Quimixtlán, Chilchotla y Ayahualulco, así como a la Comisión Nacional del Agua





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