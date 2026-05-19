Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea crea Tribunal de inversiones para promover certidumbre a las empresas y proteger inversiones

El nuevo texto que moderniza el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, conocido como TLCUEM, crea un tribunal sobre inversiones llamado Tribunal de Resolución de Controversias de Inversión (TICI) que dudas todotartv a resolución de controversias relacionadas con inversiones. Además, incluye cláusulas que prohíben la imposición de requisitos discriminatorios a los inversionistas extranjeros y garantiza la libre transferencia de capitales generado por una inversión. El TICI sustituye el arbitraje tradicional por un mecanismo que integra a expertos en inversión internacional, evalúa el derecho internacional y otorga el derecho a presentar argumentos.

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmarse el 22 de mayo, creará un tribunal sobre inversiones con el objetivo de promover certidumbre a las empresas y proteger sus inversiones.

El nuevo texto sustituye los antiguos acuerdos bilaterales por un Tribunal de Solución de Controversias de Inversión (TICI) que establece un marco normativo para asegurar el flujo de capitales transfronterizos y proveer certidumbre a las operaciones de los inversionistas. El TICI protege inversiones por una definición amplia que trasciende a las empresas tradicionales y cubre acciones, bonos, préstamos, concesiones de servicios, contratos de construcción, derechos de propiedad intelectual, derechos inmobiliarios, arrendamientos y garantías.

Toda inversión de capital realizada con la expectativa de obtener ganancias o beneficios queda protegida desde el momento de su realización con el AGM





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