Acuerdo Histórico para Fortalecer la Industria Siderúrgica Nacional

El gobierno federal y la industria del acero acuerdan impulsar la producción nacional y reducir las importaciones, con inversiones por más de 8 mil millones de dólares y la creación de 128 mil viviendas adicionales.

La industria del acero en México celebra un acuerdo trascendental destinado a fortalecer la siderurgia nacional, con un llamado enfático del secretario de Economía a reducir significativamente las importaciones.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se anunció este 'acuerdo histórico' que busca impulsar la producción interna de acero y priorizar la adquisición de productos fabricados en México por parte del gobierno. El secretario de Economía subrayó que la esencia del acuerdo radica en considerar no solo el precio, sino también el origen de los productos, enfatizando la necesidad de priorizar la producción nacional siempre que sea posible.

Se busca respaldar, promover y facilitar las actividades de la industria siderúrgica, sus ventas y fomentar la colaboración entre los actores del sector para disminuir la dependencia de las importaciones y aumentar la producción nacional. Este esfuerzo conjunto, según se destacó, es crucial para el desarrollo económico del país y para satisfacer las necesidades de la población.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) asumió la responsabilidad de esta encomienda con un compromiso firme, reconociendo la importancia estratégica de la industria para el futuro de México. El acuerdo no solo busca asegurar la continuidad de inversiones ya existentes, que superan los 8 mil millones de dólares, sino también fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de la industria siderúrgica a largo plazo.

Además, se anunció la puesta sobre la mesa de inversiones adicionales por 640 mil millones de pesos, que se sumarán a la construcción de 128 mil viviendas adicionales en todo el país. Este impulso a la industria de la vivienda, que ya se encuentra en marcha, se considera un beneficio significativo para la economía nacional y para millones de mexicanos que esperan acceder a una vivienda digna.

El acuerdo se traduce en una estrategia integral que abarca la integración productiva, el aumento del contenido nacional y el fortalecimiento de la cadena de proveeduría local. En este contexto, la industria siderúrgica nacional se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo de la industria de la construcción y otros sectores clave de la economía.

El acero es un insumo estratégico en áreas vitales como la vivienda, el agua, la energía, la movilidad y la infraestructura productiva, por lo que su producción nacional es esencial para garantizar la autosuficiencia y el crecimiento sostenible del país. La implementación exitosa de este acuerdo se espera que genere resultados tangibles para la economía, las empresas, las regiones y, sobre todo, para la calidad de vida de los ciudadanos.

Se busca crear un círculo virtuoso en el que la inversión, la producción, el empleo y el bienestar social se refuercen mutuamente. La iniciativa representa un paso importante hacia la consolidación de una economía más fuerte, diversificada y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del futuro y aprovechar las oportunidades que se presenten. La colaboración entre el gobierno, la industria y la sociedad civil es fundamental para lograr los objetivos planteados y construir un México más próspero y equitativo.

El acuerdo también implica un compromiso con la innovación, la adopción de tecnologías de vanguardia y la capacitación de los trabajadores para mejorar la eficiencia y la productividad de la industria siderúrgica. Se busca fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos materiales y procesos que permitan reducir los costos, mejorar la calidad y minimizar el impacto ambiental de la producción de acero.

La industria siderúrgica mexicana tiene un gran potencial para convertirse en un líder regional y global, y este acuerdo representa una oportunidad única para aprovechar ese potencial y contribuir al desarrollo económico y social del país. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos clave para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de la iniciativa.

Se espera que el acuerdo genere un impacto positivo en toda la cadena de valor del acero, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación de productos terminados, beneficiando a todos los actores involucrados y creando nuevas oportunidades de negocio y empleo. La industria siderúrgica mexicana se enfrenta a importantes desafíos, como la competencia internacional, la volatilidad de los precios de las materias primas y las regulaciones ambientales, pero este acuerdo proporciona un marco favorable para superar esos desafíos y aprovechar las ventajas competitivas del país.

La colaboración con otros países y organizaciones internacionales también es importante para promover el comercio justo, la transferencia de tecnología y la adopción de mejores prácticas en la industria siderúrgica





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