Acuerdo laboral mantiene el ingenio San Pedro en operación tras toma de trabajadores

El ingenio San Pedro en Lerdo de Tejada reactivará su zafra mediante un fideicomiso gestionado por trabajadores y productores. La gobernadora Rocío Nahle confirmó el acuerdo que evita el cierre definitivo de la planta azucarera.

El Ingenio San Pedro, ubicado en la localidad de Lerdo de Tejada, mantendrá su operación industrial para la próxima temporada productiva. Este anuncio se oficializó el jueves 12 de noviembre, confirmando que la instalación no cerrará definitivamente tras tres meses de incertidumbre y negociaciones complejas entre las partes interesadas.

Toma de instalaciones por parte de los obreros

Los trabajadores asumieron el control físico de las instalaciones desde el miércoles previo a la confirmación oficial. Esta acción marcó un punto de inflexión en el conflicto, permitiendo el inicio inmediato de labores de mantenimiento preventivo. La gobernadora estatal, Rocio Nahle Garcia, declaró que el personal operativo comenzó a entrar al inmueble para realizar tareas de limpieza y preparación de la maquinaria necesaria para la reactivación.

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La toma de posesión por parte del personal laboral cambió la dinámica de administración de la planta. Nahle Garcia señaló textualmente que el ingenio cambiaba de patrón, reflejando la transferencia de la gestión operativa hacia los sindicatos y los productores locales. Este movimiento garantizó la continuidad de la estructura laboral dentro de la factoría azucarera.

Nuevo esquema administrativo mediante fideicomiso

La solución definitiva para evitar el cierre total se concretó mediante la creación de un fideicomiso financiero especializado. Este instrumento legal integra a tres grupos principales: los productores de caña de azúcar, los trabajadores industriales y un operador financiero privado. La administración directa del ingenio quedará en manos de estos actores, asegurando una gestión técnica y empresarial sin intervención estatal directa.

El modelo propuesto elimina la participación activa de los gobiernos federal y estatal en la gestión diaria de la planta. Aunque ambos niveles de gobierno jugaron un rol crucial en las negociaciones, su función se limitó a facilitar el diálogo y proporcionar certeza jurídica al proceso. El objetivo fue garantizar que el acuerdo se llevara a cabo de manera transparente y estrictamente apegada a la legislación vigente.

La ausencia de gestión gubernamental directa en el fideicomiso busca una autonomía operativa que atraiga inversión privada. Los gobiernos acompañaron el proceso para dar certeza, pero no tendrán ninguna participación en las decisiones internas del ingenio. Esta distinción es fundamental para la viabilidad económica a largo plazo de la entidad industrial.

Impacto en la región y próximos pasos operativos

La decisión tiene un impacto directo en la seguridad laboral y económica de los municipios de la región de Lerdo de Tejada. Durante los tres meses de negociaciones, la actividad de los productores cañeros y los obreros estuvo en riesgo constante. La confirmación del acuerdo protege los medios de vida de estas comunidades y evita la pérdida de capacidad industrial en la zona.

Aunque la toma de posesión ya occurred, no se ha fijado una fecha exacta para el inicio de la molienda de caña. La gobernadora indicó que el ingenio vuelve a prepararse poco a poco para la zafra, lo que implica una transición gradual. Los plazos finales dependen de la eficiencia en la restauración de los equipos mecánicos y la logística de la materia prima.

Los próximos pasos se centrarán en finalizar el mantenimiento de la maquinaria y asegurar la disponibilidad de la caña para la temporada. La entidad industrial espera reactivar sus molinos en las próximas semanas, marcando el regreso a la normalidad productiva. Este proceso requiere una coordinación precisa entre todos los miembros del nuevo fideicomiso para cumplir con los estándares de la zafra.