Acuerdo para garantizar la producción de jitomate en México

El gobierno federal ha firmado un acuerdo con productores y comercializadores para garantizar la producción de jitomate en México. El acuerdo busca ordenar la producción, el abasto, la comercialización y el precio justo del jitomate.
El gobierno federal ha firmado un acuerdo con productores y comercializadores para garantizar la producción de jitomate en México. El acuerdo busca ordenar la producción , el abasto, la comercialización y el precio justo del jitomate.
Se estima que más de 12 mil productoras y productores cosecharán al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate en una superficie superior a 50 mil hectáreas. De las toneladas cosechadas, el 50 por ciento se destina a la exportación. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la producción de jitomate en México está siendo afectada por la exportación masiva a los Estados Unidos.
Añadió que el precio alto del jitomate en los Estados Unidos está impactando en México. El gobierno federal ha firmado el acuerdo con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio. El acuerdo busca garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y establecer un esquema de ordenamiento que permita un precio justo para los productores y consumidores.
La helada que afectó la producción del jitomate en Florida ha sido mencionada como uno de los factores que han afectado la producción de jitomate en México. A pesar de estos desafíos, el gobierno federal confía en que el acuerdo firmado hoy ayudará a mejorar la producción y la comercialización de jitomate en México
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