Acuerdo para Reducir Costo de Gasolinas y Diésel Anunciado por la Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo coordinado con la SHCP, la ABM y empresas gasolineras para disminuir el precio de la gasolina magna, premium y diésel, beneficiando a todos los métodos de pago.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo significativo destinado a mitigar el impacto del costo de los combustibles en la economía familiar. Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que la iniciativa, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo la dirección de Edgar Amador, y con la colaboración de Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), busca reducir el precio final de la gasolina magna, premium y el diésel para todos los consumidores.

Este acuerdo involucra a instituciones financieras como Banco de México, diversas asociaciones del sector y, crucialmente, a las empresas gasolineras y estaciones de servicio a lo largo del país. El objetivo primordial es, según la Presidenta, continuar disminuyendo el precio del diésel, un combustible esencial para el transporte de mercancías y el funcionamiento de diversos sectores productivos.

La Presidenta Sheinbaum enfatizó que el acuerdo se extiende a todas las formas de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito, así como el uso de vales, asegurando que el beneficio llegue a un amplio espectro de la población. Se espera que el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, proporcione detalles más específicos sobre los mecanismos y el alcance del acuerdo en una presentación posterior.

Esta medida se enmarca en los esfuerzos continuos del gobierno para controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico global marcado por la volatilidad de los precios de la energía. La Presidenta también hizo referencia a la importancia de la colaboración entre los diferentes actores del sector para lograr resultados tangibles y sostenibles en la reducción de los costos de los combustibles.

La iniciativa representa un paso importante hacia la estabilización de los precios y la promoción de un entorno económico más favorable para las familias mexicanas. La Presidenta Sheinbaum reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que se informará regularmente sobre los avances y los resultados de esta medida. Se espera que este acuerdo tenga un impacto positivo en la economía nacional, impulsando el crecimiento y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

La Presidenta también aprovechó la ocasión para recordar a la población la disponibilidad de información actualizada y relevante a través del canal de Whatsapp de ¡EL UNIVERSAL! , invitándolos a suscribirse para mantenerse al tanto de las noticias más importantes del día. La situación en la mina Santa Fe en Sinaloa, donde lamentablemente se localizó sin vida al cuarto minero atrapado, también fue abordada brevemente, confirmando la finalización de las labores de rescate tras la recuperación del último trabajador.

Finalmente, Morena anunció la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo, donde se renovará la dirigencia y la secretaría de finanzas del partido, marcando un momento importante en la vida interna de la organización política





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