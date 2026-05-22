La Unión Europea y México han firmado acuerdos comerciales que abordan la colaboración en materia de salud, seguridad y cuidado marítimo, y extenderán las relaciones económicas tras haber logrado alcanzar un comercio más justo y basado en reglas. El nuevo acuerdo permitirá ahorros de hasta 100 millones de dólares para agricultores europeos.

con el que además de ampliarse la relación comercial se acordó extender la colaboración en materia de salud, seguridad y cuidado marítimo . , ambas partes dieron a conocer los acuerdos con los que se afianza la conjunción de los esfuerzos y compromisos que cada uno asumió para alcanzar un comercio más justo y basado en reglas.

"Esta Cumbre marca un nuevo capítulo en nuestra asociación estratégica, caracterizada por un espíritu renovado de cooperación y una visión compartida del futuro. En un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos decidido ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra Asociación Estratégica, basándonos en nuestra historia compartida, valores y nuestro compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas", señaló la declaración.

, destacó que la renovación del acuerdo con México se acopla a los principios de la región y cumplimiento de objetivos centrales para crear un mayor valor a ambos lados del Atlántico. Subrayó que este nuevo acuerdo cubre áreas que el anterior no contemplada, lo que facilitará la participación de inversiones en México. A los agricultores europeos aseguró que este acuerdo permitirá ahorros de hasta cien millones de dólares





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unión Europea México Acuerdos Comerciales Salud Seguridad Cuidado Marítimo Hábil Nuevo Amortiguer A Agricultores Europeos Convala Inversiones En México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UE y Mxico se reúnen en Ciudad de México para firmar nuevos acuerdosLa presidenta de la Comisin Europea, Ursula Von der Leyen, recibi贸 el aroma diario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) con el fin de profundizar la relaci贸n comercial y poltica entre la UE y Mxico. El acuerdo busca diversificar las exportaciones mexicanas y reforzar los lazos con Europa en una piltera de tensin con Etaudos Unidos., quienes compran aproximadamente 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones a travs de 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento.

Read more »

Secretario de Relaciones Exteriores de México recibe a presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la UEEl secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió a la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México. La SRE informó que mañana jueves las y los líderes de la Unión Europea atenderán una agenda de trabajo que incluyera el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de laAsí se pronuncian Antonio Costa y Ursula Von der Leyen tras su llegada a México. El presidente del Consejo Europeo aseguró que está encantado con tanto potencial y por el paisaje que ofrece México. Además, afirmó que el país gobernado por Claudia Sheinbaum y la UE están por iniciar una nueva era en los próximos días. "Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era", escribió Antonio Costa en la red social X. Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era 🇲🇽🇪🇺Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas aseguró que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Además, señaló que esta visita servirá para ampliar la cooperación política en la escena global. Asimismo, reveló que se abordarán temas como los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático.Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene

Read more »

Cumbre México-Unión Europea: Impulso Estratégico y Modernización de Relaciones BilateralesRepresentantes de alto nivel de la Unión Europea visitan México para la VIII Cumbre, buscando fortalecer la cooperación económica, política y social mediante la firma de acuerdos clave.

Read more »

México y la Unión Europea celebran primer Diálogo EstratégicoPreviamente a la cumbre bilateral los jefes diplomáticos Roberto Velasco y Kaja Kallas destacaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, el

Read more »