Estados Unidos firma acuerdos millonarios con Filipinas y Tailandia para eliminar aranceles y garantizar compras agrícolas de 2,6 mil millones de dólares anuales.

Estados Unidos ha concretado acuerdos comerciales estratégicos con Tailandia y Filipinas, destinando al menos 2,6 mil millones de dólares anuales al sector agropecuario estadounidense. Estas negociaciones, realizadas por el expresidente Donald Trump, priorizan la compra exclusiva de productos agrícolas y energéticos de origen norteamericano. La medida busca eliminar déficits comerciales y reducir la dependencia de mercados externos como Brasil y Oriente Medio.

Negociaciones Comerciales y Eliminación de Aranceles

El acuerdo con Tailandia implica la eliminación total de los aranceles sobre los productos estadounidenses, una carga que previamente afectaba significativamente el intercambio comercial. Este tratado garantiza que Tailandia comprarán 2,600 millones de dólares anuales en productos agrícolas de Estados Unidos, beneficiando directamente a los agricultores nacionales. La eliminación de estas tarifas representa un cambio estructural en las relaciones comerciales de la región.

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En el caso de Filipinas, el acuerdo marco comercial está diseñado para eliminar el déficit comercial histórico entre ambas naciones. El presidente filipino, Ferdinand Marcos, recibió formalmente a Donald Trump en una ceremonia que reafirmó los lazos históricos únicos entre los dos países. Como parte de este compromiso, Filipinas se ha comprometido a comprar 100% de sus productos agrícolas y energéticos de Estados Unidos, desplazando a proveedores tradicionales.

Posturas de los Interlocutores y Cláusulas Exigidas

La postura de Donald Trump fue tajante al exigir que las compras agrícolas se realicen exclusivamente a Estados Unidos, rechazando porcentajes menores como el 90% o el 95%. Argumentó que, dado que los agricultores estadounidenses son los mejores del mundo, la compensación por el apoyo geopolítico debe reflejarse en compras exclusivas. Se estableció que Filipinas debe comprar 100% de su energía de Estados Unidos, evitando fuentes de Oriente Medio.

El primer ministro de Tailandia agradeció la intervención de Trump para detener conflictos bélicos, incluyendo menciones a tensiones con Camboya. La administración estadounidense atribuyó a su figura la resolución de varios conflictos regionales, aunque fuentes periodísticas citaron cifras alternativas sobre el número exacto de guerras detenidas. Esta mediación se presenta como un factor clave para lograr los acuerdos comerciales beneficiosos para Washington.

Impacto Económico y Compromisos Futuros

Los beneficios económicos para Estados Unidos incluyen no solo las compras agrícolas, sino también ventas de equipo militar valoradas en más de 2 mil millones de dólares a Filipinas. Este compromiso incluye la adquisición de equipo fabricado en Estados Unidos, consolidando a los países asiáticos como socios estratégicos de defensa y comercio. La expectativa es que estas inversiones reduzcan la brecha comercial y fortalezcan la economía doméstica.

La implementación de estos acuerdos marca un giro hacia el proteccionismo comercial selectivo, donde la lealtad geopolítica se vincula directamente a la apertura de mercados agrícolas. Donald Trump afirmó que esta estrategia puede replicarse con otros países, estableciendo un precedente de exigir compras exclusivas a cambio de acceso a mercados o apoyo diplomático. El próximo paso consiste en formalizar estas cláusulas y monitorear el cumplimiento de los volúmenes de compra acordados.