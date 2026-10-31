Acuña abre Centro Integral gratuito para la atención del autismo con inversión municipal de 4,2 millones

El municipio de Acuña, Coahuila, ha invertido 4 millones 211 mil pesos para construir y operar el Centro Integral de Atención al Autismo. El proyecto garantiza servicios especializados y completamente gratuitos, con un enfoque multidisciplinario y una capacitación de profesionales que incluye prácticas en Guadalajara. La iniciativa destaca la colaboración con asociaciones civiles, escuelas y familias para asegurar la calidad de atención y la autonomía de los niños y adolescentes con autismo.

A continuación, se presenta una narración ampliada y detallada de las iniciativas de la municipalidad de Acuña con el objetivo de brindar servicios integrales para personas con trastorno del espectro autista, resaltando el compromiso de la alcaldía y la coordinación con actores sociales y profesionales.

Inversión Municipal Construye Centro Integral Autismo

El gobierno municipal de la ciudad de Acuña, en el estado de Coahuila, ha determinado que la inversión financiera se asignará a la construcción de un Centro Integral de Atención al Autismo (CIAA). Con un presupuesto de 4 millones 211 mil pesos, el proyecto busca crear un espacio físico que atenda a niños y niñas con trastornos del espectro autista e inicie las operaciones en la región antes de finales de este año.

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Este centro ofrecerá servicios especializados y gratuitos a todos los beneficiarios. La alcaldesa, Emilio de Hoyos Montemayor, enfatizó que la voluntad institucional es que los paquetes de atención se brindarán sin costo alguno para las familias y su principal motivación es asegurarse de que las oportunidades de desarrollo no se vean afectadas por las limitaciones económicas.

La alcaldía considera que el apoyo al Autismo debe ir más allá del tratamiento, y por eso se están previsando estrategias de participación con estrecha colaboración con organizaciones civiles, empresas públicas y privadas, ONG, instituciones académicas y asociaciones de padres. El objetivo es garantizar que la intervención se devisa con las necesidades de la comunidad y que la estructura de atención se aporte con los recursos propios de cada sector: personal, terapias, equipamiento y logística.

Coordinación Actores Sociales y Privados Apoya Proyecto

Empresas locales se ofrecen para provistar los materiales de las terapias, mientras que la coordinación con asociaciones de maestros de educación especial proporciona la adecuación de las herramientas de aprendizaje. En cuanto al destino de la obra, el jefe de gobierno aludió a que el centro estará a pocas cuadras de una zona con un acceso amplio y cercano a centros de salud, permitiendo un flujo de movilidad para padres y cuidadores.

El proyecto contempla la stabilización de un ámbito natural donde los niños puedan ejercitar su actividad motora con diferentes tipos de mobiliario kid-friendly, además de una sala de juegos con tecnología asistida. También se contará con un área de relajación para la atención de sobrecarga sensorial. Se subraya que la finalidad de la inversión no es solamente cubrir el espacio físico, sino que se emplaca un plan de capacitación sustentado en un modelo de servicio multidisciplinario.

Equipos Multidisciplinares Atienden Casos Individualizados

La directora de Salud Pública Municipal, Cariño Estrada Lomelí, explicó que el centro tendrá a su disposición equipos de psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, psiquiatras infantiles y especialistas en desarrollo cognitivo, todos seleccionados por medio de un proceso de reclutamiento centrado en la experiencia clínica y el valor de formación continua. Los protocolos de atención se estructurarán en torno a las valoraciones integrales de la condición, la personalidad y el progreso que llevará a un plan de cuidado individualizado.

Las sesiones terapéuticas se darán con frecuencia y con la pieza crucial de la educación familiar. Los padres y madres desempeñarán un rol esencial en el diseño de las metas y en la continuidad familiar. Cada paciente será contrastado en un proceso de acompañamiento que incluye la encajen de visita en hogares y talleres de acompañamiento para la familia.

Para que el talento humano del mundo del autismo tenga la preparación adecuada, la municipalidad busca asociarse con instituciones de renombre y delegar la formación de los futuros especialistas. Sí, la Alcaldía asigna, en parte, la convocatoria a jornadas de formación en diferentes instituciones de la zona. Se incorporan entrenamientos en las clínicas acerca del manejo del estímulo sensorial, aprendizaje de habilidades motrices y psicológicas, atención en la familia y la mejora. La dimension familiar debe ser considerada.

Plan Estratégico Mejora Calidad Vida Juventud Autista

El plan estratégico tiene dos etapas: a nivel de estructuración de la obra y a nivel de conexión entre las piezas de la salud física, mental y social de la comunidad. El resultado final permitirá que los niños y adolescentes de Acuña vivirán una vida de mejor calidad sin la limitación de la infraestructura.

Este centro representará un hito significativo para la juventud con autismo en Coahuila y un modelo de atención que puede ser replicado en otras ciudades de México. Se espera que el proceso sea una fuente de orgullo y una muestra de cómo la inversión pública puede crear un futuro más inclusivo y equitativo para zonas vulnerables.