Acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos escalan la tensión en la relación bilateral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve políticos y funcionarios de narcotráfico y delitos relacionados con armas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas de las acusaciones para proceder a la detención con fines de extradición. Algunos de los implicados se separaron del cargo, dos se entregaron ante la justicia de Estados Unidos y otros comparecieron ante la Fiscalía General de la República.

A un mes de que Estados Unidos hiciera acusaciones formales en contra de Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa, otros nueve políticos y funcionarios de esa entidad, solo dos se han entregado a las autoridades estadounidenses y siete más siguen siendo detenidos y sin ficha de la Interpol.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los funcionarios mexicanos eran buscados por narcotráfico, al relacionarlos con la fracción de Los Chapitos que comandan los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y por delitos relacionados con armas, señalamiento que ha generado alta presión para el gobierno federal y al interior de Morena.

Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos. A cambio, de acuerdo con el señalamiento, los acusados presuntamente recibieron sobornos provenientes del narcotráfico.

Aunque por décadas en México ya hay señalamientos de políticos vinculados con el crimen, las acusaciones procedentes de Estados Unidos escalaron la tensión en la ya compleja relación bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos pruebas de las acusaciones para que se procediera a la detención con fines de extradición de los políticos señalados o, de lo contrario, dijo, sería claro que la intención detrás de las acusaciones era política.

Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.

A un mes de las acusaciones, algunos de los implicados se separaron del cargo, dos se entregaron ante la justicia de Estados Unidos, otros comparecieron ante la Fiscalía General de la República y a todos les fueron congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, aseguró que, cuando sea requerido, asistirá a las autoridades investigadoras.

Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con notificación roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra





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