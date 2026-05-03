Acusaciones de narcotráfico en México tensan la relación con Estados Unidos en plena renegociación del T-MEC

La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos por vínculos con el narcotráfico ha generado una crisis diplomática y política, complicando la renegociación del T-MEC y poniendo a prueba la relación bilateral.

Por primera vez, Estados Unidos apunta a un miembro del partido gobernante en funciones, en un momento crítico de la renegociación del Tratado México - Estados Unidos -Canadá ( T-MEC ).

La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha puesto a prueba la relación bilateral y ha expuesto una dinámica tácita de solicitud de extradición por parte de Washington y entrega por parte de México. Esta situación se complica aún más por el hecho de que la acusación se produce en plena renegociación del T-MEC, lo que añade una capa de complejidad política a la crisis.

La decisión que tome la presidenta Claudia Sheinbaum, en cualquier dirección, tendrá un alto coste político, ya que implica equilibrar la soberanía nacional con las obligaciones internacionales y la necesidad de mantener una relación estable con Estados Unidos. Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras la acusación, asegurando su tranquilidad y compromiso con el estado.

Sin embargo, la situación ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum, quien ha defendido al gobernador y ha cuestionado la motivación política de las acusaciones estadounidenses. Sheinbaum ha condicionado cualquier extradición a la presentación de pruebas claras y ha denunciado lo que considera una injerencia extranjera en asuntos internos.

La Fiscalía General de la República ha respaldado la postura presidencial, afirmando que no existen elementos para ordenar la detención provisional de los acusados con fines de extradición. El caso involucra a 'Los Chapitos', la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y se centra en la presunta distribución masiva de narcóticos a Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton ha enfatizado la naturaleza despiadada del Cartel de Sinaloa y la importancia de la corrupción de funcionarios públicos para su éxito. La crisis se agrava por un incidente paralelo: la muerte de dos agentes de la CIA en una operación encubierta no autorizada en Chihuahua, donde la gobernadora opositora María Eugenia Campos enfrenta una solicitud de juicio político por presunta traición a la patria.

Este contexto de tensión interna y externa ha llevado a Sheinbaum a apelar a la unidad nacional frente al 'embate exterior'. La presidenta ha insistido en que México no cubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero ha reafirmado su oposición a cualquier injerencia extranjera. La situación plantea un desafío significativo para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y podría tener implicaciones importantes para la renegociación del T-MEC y la cooperación en materia de seguridad.

La respuesta de México a las acusaciones y la posible extradición de los funcionarios acusados serán cruciales para determinar el futuro de esta relación





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